Étienne et Mathieu, agressés violemment par quatre hommes, dont un mineur, devant un café du Marché aux Herbes à Mons.

Les trois hommes et un mineur se sont déchaînés sur deux jeunes hommes. Étienne a été placé en incapacité de travail de plus de quatre mois, ce qui explique que l’affaire soit examinée par trois magistrats. Mathieu a été placé en incapacité de travail de moins de quatre mois. Ce soir-là, il fêtait son anniversaire dans un café de la place du Marché aux Herbes.

Le trou noir

Nicolas, détenu à la prison de Tournai et titulaire d’un volumineux casier judiciaire mentionnant des peines de près de vingt années de prison, conteste le vol d’une sacoche. Toutefois, l’exploitation des images de vidéosurveillance démontre qu’il a partagé le butin avec les deux autres prévenus.

L’origine de la rixe est d’une banalité sans nom. Nicolas a demandé une cigarette à l’une des deux victimes, laquelle a refusé. “C’est le trou noir, car j’avais bu”, dit-il, se souvenant seulement que son fils l’a tiré par le bras, déclarant qu’il avait tué Étienne. “Je suis désolé, c’était une erreur que je regrette amèrement”, poursuit le grand échalas originaire de Baudour.

Armando, détenu sous surveillance électronique, évoque aussi le trou noir en raison d’une consommation excessive d’alcool. Selon une victime, c’est lui qui a exigé la remise du sac banane. Giuseppe, également détenu sous surveillance électronique, ne se souvient plus non plus des faits.

Un véritable lynchage

Me Berger représente les victimes, “passées à tabac devant un café”. L’avocat a du mal à croire qu’un refus de cigarette aboutisse à un véritable lynchage. Étienne et Mathieu ont été frappés à la tête, dans le thorax, souffrant de plusieurs fractures lourdes. Étienne a perdu connaissance. L’avocat réclame des dommages et intérêts de plusieurs milliers d’euros.

Selon le ministère public, la police a été appelée à 0h49 à l’hôpital Saint-Joseph. Mathieu leur a raconté la scène violente. “Nicolas a même pris un briquet, coincé entre ses doigts, pour frapper et faire mal. Même après le vol, ils ont continué à frapper et ils ont vidé le contenu d’une bière sur les visages des victimes. Ils ont aussi craché sur elles”, raconte le substitut du procureur du roi.

Ce dernier est particulièrement interpellé par les blessures, qui témoignent de la violence exercée. “Nicolas et son fils ont été identifiés sur les réseaux sociaux. Les autres ont été reconnus sur panel photographique et sur Facebook. L’exploitation des images retirées des caméras urbaines a confirmé qu’ils étaient les auteurs, se prenant même dans les bras après l’agression”, poursuit le substitut.

Lourdes peines requises

Des peines lourdes ont été requises. Nicolas, 37 ans, est considéré par le parquet comme l’instigateur de l’agression. Selon des témoins, c‘est lui qui a demandé une cigarette et qui a porté le premier coup. “Il est le plus dangereux et il finira par tuer quelqu’un. Ses antécédents judiciaires sont nombreux et les faits sont particulièrement graves”, affirme le substitut du procureur. Une peine de quatre ans de prison est demandée.

Une peine de trois ans, assortie d’un sursis probatoire, est proposée pour Armando et pour Giuseppe, rappelant que la sanction aurait pu être plus lourde. “On a frôlé le décès des deux victimes, compte tenu de la violence des coups portés par les prévenus”, insiste le substitut du procureur.

Parole à la défense

Me Arnaud Lebas plaide une requalification des faits en coups et blessures, car Nicolas conteste le vol. L’avocat raconte que Nicolas a grandi dans un milieu violent et que sa situation personnelle a basculé lors de la séparation avec la mère de ses quatre enfants. Il s’est retrouvé à la rue et est parti en vrille, consommant alcool et drogues.

Me Karim Itani plaide une suspension probatoire pour Armando, 18 ans au moment des faits. Ce dernier, qui a passé deux mois à la prison de Leuze, n’a aucun antécédent judiciaire. Il vit chez ses parents et cherche un emploi.

Me Jean-Benoît Ronveau, avocat de Giuseppe, ne conteste pas les coups portés par son client à Étienne, mais le vol d’un casque audio est contesté. Giuseppe, détenu sous surveillance électronique chez sa grand-mère, a un seul antécédent judiciaire. Il a obtenu une suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour des faits de rébellion. Son avocat plaide un sursis.