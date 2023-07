Pogos, métal et guitares bien rangés dans “Le Garage” du Dour Festival

Annoncé comme “le nouveau petit sanctuaire de 1 000 places dédié aux guitares”, Le Garage va vivre aux sons rock et métal durant quatre jours de festival. Tout a commencé ce jeudi par une journée dédiée au métal hardcore. Des chansons plus mélancoliques et rock se succéderont également lors des autres jours de festival.

Les festivaliers peuvent préparer leurs meilleurs pogos mais également leur condition physique pour tenir tout au long des concerts prévus dans Le Garage. Il n’aura d’ailleurs pas fallu attendre longtemps pour voir les premiers pogos naître dans Le Garage et pour cause. Le groupe de métal, Fatal Move, a su mettre l’ambiance dès l’ouverture de la nouvelle scène ce jeudi pour bien fixer le décor. Living Gate, Do or Die, Thrown, Attila, Tagada Jones et Punish Yourself lui emboîteront le pas tout au long de la soirée.

Fatal Move a ouvert le bal des concerts au Garage ! ©F.D.

Une ambiance unique qui a de quoi séduire les premiers festivaliers présents sur place. “C’est incroyable de voir ça à Dour”, confie Romain. “Je suis à peine arrivé devant la scène qu’un premier pogo s’est formé alors que la scène était encore loin d’être comble. On adore.” Alors que Romain semblait préparé à se joindre aux pogos, ce n’est pas le cas de tout le monde. “J’ai suivi le mouvement sans penser que cela partirait en pogo. Je suis vite partie”, raconte Angie.

Une nouvelle scène qui complète bien les nombreuses autres présentes sur le site depuis de nombreuses années. La Last Arena, De Balzaal, la Boombox, La Petite Maison dans la prairie, Le Labo, Le Dub Corner et Rockamadour réserve également bien des surprises aux festivaliers, attendus par milliers jusqu’à dimanche.