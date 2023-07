Axel, David, Benjamin, Giovanni, Ludovic ou encore Marie font partie des nombreux bénévoles du Dour Festival

Alors que les festivaliers étaient encore majoritairement dans les campings, Axel, David et Ludovic étaient déjà sur le pont pour redonner de la superbe au site. “Nous avons pour mission de gérer la propreté de la Last Arena. Entre chaque concert, nous ramassons et jetons les déchets qui jonchent le sol pour que le site soit à nouveau propre pour le concert suivant”, confient-ils. “Nous sommes assez fiers de voir le site propre avant un concert, c’est assez valorisant pour nous. En plus, les festivaliers sont assez sympas et nous aident parfois à tout nettoyer.”

Un travail valorisant pour eux qu’ils effectuent pour la première fois. “David est bénévole pour la troisième fois. C’est lui qui nous a poussés à s’inscrire également. On ne regrette pas du tout tant l’ambiance est bonne. Nous avons également sympathisé avec les autres bénévoles. C’est vraiment chouette. Nous attendons désormais avec impatience la venue de Damso dimanche”, poursuivent-ils.

Trois ans, c’est aussi le nombre d’années effectuées en tant que bénévole pour Marie. “Mes missions changent chaque année. Cette année, je m’occupe des contrôles aux portiques. Mon rôle est en quelque sorte de préparer le travail pour les gens de la sécurité. Le travail en lui-même est assez sympa mais surtout, il me permet d’accéder gratuitement au Dour Festival”, explique Marie.

L’ambiance au rendez-vous

Pour Marie, c’était le Dour Festival ou rien. “Je ne veux être bénévole qu’ici. Les gens sont assez “sauvages” ici, c’est ça que j’aime.” Benjamin et Giovanni, eux, n’en ont pas grand-chose à faire des artistes qui se produisent au Dour Festival. Ce qu’ils aiment ? L’ambiance ! “C’est déjà la 15e fois que je suis bénévole au Dour Festival. Je ne viens pas pour l’accès gratuit au festival mais bien pour l’ambiance générale. Ma mission a pour but d’aiguiller les festivaliers perdus et de contacter les secours ou forces de police en cas de problème”, raconte Giovanni.

Tous recommandent évidemment aux volontaires de devenir bénévole. Giovanni et Benjamin soulignent tout de même un aspect important. “Si quelqu’un hésite à devenir bénévole, il ne faut pas qu’il le fasse. Il risque sinon de ne pas accomplir sa mission à fond ou de ne pas être totalement prêt. Pour être bénévole, il faut le vouloir”, concluent-ils.