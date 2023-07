Coups de feu près de la gare de Mons : ouverture d’une instruction pour une tentative de meurtre

Jeudi, peu avant 15 heures, un périmètre de sécurité a été installé et les badauds ont été tenus à bonne distance de la rue Chisaire, à quelques pas du commissariat de quartier qui se trouve à l’angle avec la rue Rogier.

Deux coups de feu

Sur place, les riverains ont entendu deux coups de feu. “Mon épouse a entendu distinctement deux coups de feu et 'a directement appelé”, nous a confié un autre riverain qui réside juste à côté des lieux. “Je suis directement revenu. J’ai vu les experts emporter quelque chose dans un sac brun mais rien grand-chose de plus.”

Jeudi, le parquet de Mons avait confirmé qu’une altercation entre deux individus a dégénéré. “On est dans une séquence très embrouillée qui devra être reconstituée”, avait expliqué Vincent Macq, procureur du Roi. “Les faits ont débuté sur la place Léopold et semblent mettre en scène les occupants d’une camionnette et une tierce personne. Les occupants ont rapidement été rejoints par d’autres personnes. Cet épisode est suivi par la poursuite de la personne seule et deux coups de feu ont été tirés. On a retrouvé une douille sur place.”