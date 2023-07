Projet éolien : la Région wallonne s’appuie sur les arguments du collège communal de Quévy et refuse deux permis

Cet argument avait notamment été avancé et fermement défendu par le collège communal de Quévy. Il a finalement été suivi par les fonctionnaires wallons. “Notre service cadre de vie avait établi un argumentaire avançant que si ces projets étaient soutenus, ils provoqueraient une sensation d’écrasement de nos villages et l’encerclement de Givry, dont les habitants auraient eu une vue constante et à 360° sur un parc éolien proche”, explique David Volant (MR +) échevin du cadre de vie.

”Ces arguments ont été repris par les fonctionnaires pour justifier leurs refus, au-delà de certains arguments liés à l’impact des projets sur la faune environnante, plus particulièrement du côté d’Estinnes.” De manière générale, la majorité PS-MR + de Quévy avait communiqué sa volonté de ne plus soutenir aucun projet éolien tant que la Région wallonne n’aurait pas pris de nouvelles dispositions en la matière.

Recours possible

Objectif, assurer plus de cohérence entre les projets et de ne pas autoriser autant de projets éoliens sur un même territoire. “Les fonctionnaires technique et délégué nous soutiennent là encore dans notre argumentaire. Nous restons bien conscients que les promoteurs disposent d’une possibilité de recours ou qu’ils sont susceptibles d’introduire de nouveaux projets, avec moins d’éoliennes. Mais nous restons malgré tout confiants car l’on se dit que les arguments sont solides et qu’ils ont déjà été suivis une première fois.”

Et l’échevin de poursuivre : “Politiquement, c’est une victoire pour nous. On estime que oui, il faut des parcs éoliens. Mais par n’importe où, n’importe comment. Nous avons soutenu le premier projet implanté chez nous, à savoir le parc Ventis, et ensuite son extension. Nous sommes conscients du potentiel venteux de notre territoire mais nous estimons avoir fait notre part en matière de développement durable. Notre priorité reste désormais de préserver le cadre de vie de nos citoyens.”

À la Région wallonne donc de s’aligner sur cette réflexion et aux promoteurs à estimer le potentiel de leur projet, au risque d’essuyer plus fréquemment des refus.