Léandro Mahieu, Jurbisien d’origine, vit depuis huit ans dans la jungle colombienne

Ingénieur agronome, diplômé de la Faculté de Gembloux, le trentenaire a rapidement eu des envies d’ailleurs. “Dans le cadre de mes études, je suis parti au Chili pour travailler dans le domaine de l’agriculture. J’avais également réalisé un stage au Cambodge. Mais je me suis rendu compte que l’Amérique latine me correspondait plus”, explique-t-il. “Après mes études, j’ai repris une formation en coopération au développement et j’ai rencontré quelqu’un qui partait en Colombie faire du volontariat.”

Travailler la terre tout en la préservant, c'est l'objectif premier de Léandro Mahieu. ©D.R.

Un mois après son départ, cette dernière reprenait contact avec Léandro Mahieu. “Elle m’annonçait que sur place, ils cherchaient quelqu’un pour travailler dans une banque de semences paysannes. J’ai envoyé ma candidature, qui a été acceptée. Quelques jours plus tard, j’achetais mon billet d’avion. C’était quelque chose d’assez instinctif, le signe que j’attendais pour partir. J’avais déjà prévenu ma famille que je ne resterai pas en Belgique.”

Huit ans plus tard, le Jurbisien ne formule aucun regret. “Il ne m’a fallu qu’un mois en Colombie pour savoir que j’y resterai. Aujourd’hui, ma priorité reste d’être un bon père et un bon mari. Pour le reste, je travaille des produits de manière éthique, en respectant ce que la nature nous offre. On conçoit de la farine, des épices, des mix pour infusions, des remèdes médicinaux, des huiles essentielles et végétales, des savons et cosmétiques, des répulsifs contre les insectes, aussi.”

Le principal projet de Léandro Mahieu reste cependant le travail avec les abeilles natives. “Ce sont des abeilles qui ne piquent pas et que l’on retrouve notamment dans la jungle de la Sierra Nevada. Elles produisent 30 à 40 fois moins de miel que les abeilles que l’on retrouve en Belgique et ne sont pas organisées de la même façon. Le miel récolté est précieux et a de très belles vertus médicinales, notamment pour les yeux. On tente de défendre cela, de protéger la biodiversité, d’enseigner ce que l’on sait.”

Le travail autour des abeilles compose en majorité les journées de l'ex-Jurbisien. ©D.R.

Des conseils sont notamment diffusés sur la page Instagram “Happyculturacolombia.” “On est heureux d’accueillir des stagiaires, il ne faut pas hésiter à nous contacter”, précise encore l’apiculteur, qui a encore quelques projets dans un coin de la tête. “J’aimerais beaucoup monter une fabrique de mangues déshydratées pour les exporter vers l’Europe. Dans la vallée, on en a beaucoup trop et cela permettrait de limiter le gaspillage. C’est quelque chose qui connaîtrait un véritable succès, notamment auprès des sportifs car c’est naturellement très sucré.”

Léandro Mahieu aimerait également acheter un camion aménagé pour voyager en famille à travers l’Amérique du Sud pendant une partie de l’année, et ainsi découvrir d’autres horizons, d’autres cultures, “tout en vendant nos produits et en rencontrant d’autres gens, d’autres commerçants.” Un rêve qui paraît bien accessible pour quelqu’un qui n’a pas hésité à tout quitter.