Il y a un siècle, les Montois se mobilisaient contre la flamandisation de l’Université de Gand, revendication flamingante

Le 22 novembre 1918, soit onze jours après la fin du premier conflit mondial, le roi Albert 1er annonce une série de réformes, dont la flamandisation de l’Université de Gand. La Chambre vote en faveur de cette réforme à la fin de l’année 1922, ce qui provoque de vives réactions dans tout le pays, et notamment à Mons.

Tous unis !

Le cercle des Amitiés françaises, qui compte plus de quatre mille membres, et le barreau de Mons contestent cette prise de position de la chambre des représentants. Ils considèrent que l’expansion de la culture française dans la partie flamande de la Belgique « a été dans le passé et reste dans le présent un élément indispensable à l’unité belge ».

Les socialistes du Borinage se joignent au combat. Un député catholique montois craint, quant à lui, que la langue de culture de l’université de Gand deviennent l’allemand.

Une quarantaine de bourgmestres de la région se réunissent au début de l’année à Mons afin de soutenir le maintien d’une université française à Gand. Bref, tout le monde à Mons s’oppose à cette flamandisation à Gand.

L‘air du Doudou dans les rues de Bruxelles

Le 28 janvier 1923, une manifestation est organisée à Bruxelles par la Ligue Nationale, pour une Belgique une et indivisible. Des milliers de gens se rassemblent dans la capitale. Parmi eux, de nombreux Montois, dont des avocats qui chantent l’air du Doudou dans les rues de la capitale.

L’opposition porte ses fruits car, en mars 1923, le Sénat recale la loi votée par la Chambre. Toutefois, la majorité catholique-libérale, obligée de collaborer depuis l’apparition des partis de gauche, s’entend sur base du compromis à la belge. Deux tiers des cours seront donnés en néerlandais et un tiers en français dans la section flamande et l’inverse dans la section française de l’Université de Gand. La flamandisation complète aura lieu sept ans plus tard.

Elio, seul face aux nationalistes

En 2023, les mouvements nationalistes flamands ont encore une revendication, la séparation du pays. Celle-ci figure dans les programmes des deux partis politiques les plus puissants du nord du pays, le Vlaams Belang et la NVA, qui recueilleraient plus de 40 % des suffrages selon les sondages. Certes, Bart De Wever et sa clique préfèrent parler de confédéralisme, mais ce dernier n’est que l’antichambre du séparatisme.

À quelques mois de l’élection de tous les dangers, c’est un Montois qui est allé plaider le maintien du fédéralisme belge devant les nationalistes flamands. Le coq Elio Di Rupo semblait bien seul devant une meute de lions affamés …