La restauration du château de Boussu se poursuit, des subsides pourraient à nouveau être décrochés

La députée-bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (MR), a souhaité savoir quelles étaient les intentions de la ministre quant aux prochaines interventions touristiques et patrimoniales sur le site du château, quels contrôles seraient menés lors la troisième phase du projet et si l’asbl pouvait compter sur le soutien de la région wallonne pour la mise en œuvre de la quatrième phase.

”Depuis quelques années, l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) et l’ASBL Gy Seray Boussu collaborent activement à la valorisation et à la préservation du site de l’ancien château de Boussu”, confirme la ministre. “Le projet a pour objectif d’accueillir un centre d’études de la Renaissance, dont le programme s’implantera dans le châtelet d’entrée, qui est en cours de travaux. À cette fin, un comité d’accompagnement se réunit régulièrement afin de prendre les meilleures options pour conserver, restaurer et pérenniser le monument ainsi que le site archéologique.”

La réalisation de la phase 4 actuellement étudiée

Ces réflexions ont débouché sur la réalisation d’une série de travaux phasés, visant à restaurer le bien et à restituer les parties disparues lors de la Seconde Guerre mondiale. “La philosophie adoptée vise à conserver les éléments archéologiques encore présents sur le site, à utiliser une architecture de restitution contemporaine, comme le prévoit la charte de Venise, et à doter l’ASBL d’une infrastructure confortable."

En ce qui concerne le volet archéologique, le projet prévoit de restituer l’aspect des douves à proximité de la tour occidentale rénovée, comme c’est le cas pour l’entrée et la tour orientale du châtelet. “Les recherches archéologiques ont montré l’abondance de structures médiévales et postmédiévales, de même que la présence d’aménagements dans les douves. Un suivi archéologique des travaux restants, en particulier du recreusement des douves, est prévu. Une archéologue de l’ASBL Gy Seray Boussu travaille d’ailleurs à temps plein sur le site, en bonne collaboration avec l’AWaP.”

Depuis le printemps dernier, les réunions de patrimoine portent plus particulièrement sur la réalisation de la phase 4 du projet. “Un accord final sur cette partie du programme est attendu dans le courant de l’été. Cette phase 4 est pleinement suivie par l’AWaP, mais elle ne sera pas subventionnée par le patrimoine, car les travaux qui sont prévus ne peuvent être considérés comme des actes de restauration. C’est donc bien du côté du tourisme et du CGT qu’il faudra se tourner.”

De ce côté, trois subventions d’équipement touristique pour un montant total de plus de 2,2 millions d’euros ont été octroyées par le passé, et le Commissariat général au tourisme signale ne pas encore avoir reçu de nouvelles demandes concernant l’évolution du projet. Le nécessaire devra donc être fait pour que les subsides soient éventuellement libérés.