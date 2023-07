Le tour de Wallonie passera par Mons, Frameries et Quévy : de nombreuses rues seront totalement fermées à la circulation

Le parcours partant et s’arrêtant au même point, toute une série de rues seront impactées par la course cycliste. Certaines seront fermées à la circulation entre 12 h 30 et 18 h 30. En dehors des véhicules de secours, aucune exception ne sera accordée et aucun véhicule particulier ne sera admis sur le parcours. Du côté de l’entité de Quévy plus particulièrement encore, ces dispositions posent problème.

En effet, l’accès à certains villages de la petite communale sera pratiquement impossible. “On tente de voir le positif, à savoir la dimension sportive de l’événement”, souligne Florence Lecompte (PS), bourgmestre. “Mais il est certain que c’est beaucoup de contraintes, plus que lorsqu’il s’agit d’une course normale. Avec un contre-la-montre, les rues restent bloquées une après-midi complète.”

La commune a d’ailleurs dû prendre des dispositions quant à l’organisation des stages proposés. “La plaine de Blaregnies, par exemple, est concernée. Les enfants seront délocalisés car les enfants ne pourront pas venir les chercher à 16 heures.” Les agriculteurs seront eux aussi soumis aux mesures particulières. “Il faut se dire que ce n’est qu’une seule journée. Nous les invitons à rejoindre leurs champs tôt et à les quitter après 18 h 30.”

Bref, il faudra prendre son mal en patience. Du côté des communes, on se réjouit malgré tout de pouvoir accueillir l’une des épreuves du tour. La commune rurale espère en effet pouvoir, un jour, organiser un départ ou une arrivée de la course.