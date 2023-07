“La circulation a été fluide la journée du dimanche, lors du dernier jour des concerts. Les départs des campeurs ce lundi se sont faits également sans encombrements, avec l’aide de l’hélicoptère de la police fédérale et des dispositifs de circulation mis en place”, indique la police, par communiqué. “Le bilan mobilité pour l’ensemble du festival est donc globalement positif, à l’exception du vendredi, où la circulation a été paralysée pendant plusieurs heures en fin d’après-midi et début de soirée en raison d’un afflux très intense de véhicules sur les axes menant au festival”.

Contrôles routiers aux abords du site

Durant tout le festival, les policiers ont opéré de nombreux contrôles aux abords du site. Les chiffres sont tombés ce lundi. Pas moins de 827 véhicules ont fait l’objet d’un contrôle, ainsi que 21 bus. Sur les 920 personnes contrôlées au volant d’un véhicule, 85 étaient sous influence, 43 pour consommation de produits stupéfiants et 42 pour alcoolémie. Soixante-et-une personnes ont été privées de leur permis de conduire pour une durée de quinze jours.

Vingt véhicules ont été enlevés et dix immobilisés sur place. Cinq étaient en défait d’assurances et deux en défait de contrôle technique.

Sur le plan judiciaire, 82 procès-verbaux ont été rédigés et six personnes ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire, notamment pour ventre de produits stupéfiants. Les saisies de drogues sont importantes : 530,52 grammes de marijuana ; 50,79 grammes de cocaïne ; 1654 pilules d’ecstasy ; 30,6 grammes de MDMA ; 43,2 grammes de speed ; 65,82 grammes de kétamine, 39 joints ou encore 45 grammes de champignons. Enfin, six armes ont été saisies.

Le montant des saisies judiciaires s’élève à 6281 euros, celui des transactions immédiates en matière de stupéfiants à 13225 euros, celui des taxes en matière d’immatriculation à 59183 euros et celui des amendes pénales impayées à 11906 euros.

Contrôles à l’entrée du festival

Par ailleurs, un dispositif de lutte contre les stupéfiants était installé à l’entrée du festival. Les policiers ont rédigé quatre procès-verbaux pour suspicion de vente, 150 PV de détention de stupéfiants, 149 transactions immédiates. Le montant total des transactions s’élève à 35.075 €.

Les substances saisies sont du cannabis (783,06 grammes), de la cocaïne (80,13 grammes), de la MDMA (39,05 grammes), de la résine de cannabis (137,48 grammes) de la kétamine (75,53 grammes), des amphétamines (8,83 grammes), des champignons (11,46 grammes), de l’héroïne (0,3 gramme), de la cathinone (50,69 grammes), du CBD (22,83 grammes), des pilules d’ecstasy (566) et deux timbres de LSD.

Autres contrôles

Enfin, d’autres contrôles ont été opérés dans la zone durant les cinq jours du festival. Cinq personnes ont été suspectées de vente et vingt-cinq ont fait l’objet d’un procès-verbal pour détention de produits stupéfiants.

Environ 2340 festivaliers ont eu recours à des soins médicaux et quarante-trois ont été évacuées. Deux d’entre eux ont été intubés.

Dimanche, la police a procédé à l’arrestation administrative d’un individu pour troubles à l’ordre public, à l’interpellation de l’auteur d’un vol de GSM dans un véhicule sur parking et aux interpellations de plusieurs individus pour détention ou suspicion de vente de stupéfiants.