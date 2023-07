Hensies : Permis d’urbanisme obtenu pour la création du centre sportif en plein air

C’est une étape importante que vient donc de franchir la commune d’Hensies. “Nous venons d’obtenir le permis d’urbanisme pour la création de notre futur centre sportif en plein air. Après l’obtention de 2,7 millions d’euros de subsides de la Région wallonne, nous franchissons un nouveau pas important vers la réalisation de ce beau projet”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies.

Grâce à cette bonne nouvelle, le dossier va pouvoir poursuivre sa marche en avant dans les prochains mois pour aboutir en 2024. “La prochaine étape consistera en l’approbation des cahiers des charges par le conseil communal en septembre pour pouvoir lancer la soumission. S’en suivra alors la désignation de l’entreprise en charge du chantier en fin d’année. Le début des travaux pourra ainsi commencer en 2024”, poursuit Eric Thiébaut.

Pour rappel, cet investissement colossal permettra de réorganiser le site afin d’y intégrer des activités présentant un fort intérêt auprès des citoyens. Il permettra également aux écoles de pratiquer un sport dans des infrastructures de qualité. Les PMR, les aînés et les femmes ne seront pas en reste puisqu’une série d’aménagements leur seront dédiés. Un tel projet permettra de promouvoir les synergies entre les clubs sportifs de la région, encourager la pratique d’un sport et des partenariats avec la Province et l’Adeps pour les différents stages sportifs.

Ce sont donc 1 497 affiliés des 11 clubs sportifs partenaires et 1 000 élèves qui pourront découvrir un site flambant neuf dans les prochaines années. Avec de telles installations, ces chiffres sont voués à augmenter. Les membres de la ligue handisport francophone seront également accueillis sur le site.