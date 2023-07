Un week-end consacré à Vincent Van Gogh à Cuesmes et Colfontaine : il y aura notamment un concours… D’épluchage de patates !

En 1878, l’artiste séjourne Pâturages puis à Wasmes, où il est engagé en 1879 en tant qu’évangéliste pour une période d’essai de six mois. Sa mission n’étant pas reconduite, il s’installe à Cuesmes la même année afin d’y travailler bénévolement en tant que prédicateur. Les 29 et 30 juillet prochains, un hommage au peintre sera rendu dans le cadre du mini-festival “Marcasse aux Chandelles” et d’un “week-end avec Van Gogh.”

Au programme, un mini-festival à la sauce boraine, combinant folklore, dessin, peinture, musique, cinéma et astronomie. Le premier rendez-vous sera donné au sein même de la maison Van Gogh de Petit-Wasmes (rue Wilson), pour une visite libre des lieux. À midi, c’est une balade guidée à vélo de Mons à Wasmes via le RAVeL, encadrée et animée par l’équipe de Made in Borinage, qui sera proposée.

Entre 14 heures et 18 heures, divers artistes peintres déambuleront dans les champs entre la maison Van Gogh de Wasmes et le site de Marcasse. Un concert déambulatoire du Collegians Band, accompagné du groupe folklorique Sogni Veniziani, sera par ailleurs à découvrir dès 14 heures au départ de la maison Van Gogh de Colfontaine vers le charbonnage de Marcasse. Enfin, des expositions et ateliers sont prévus entre 14 heures et 18 heures.

Des ateliers inspirés de l'oeuvre du peintre

Sur le site de Marcasse cette fois, l’après-midi sera ponctuée de diverses animations : démonstration de crossage et de jeu de boules, balades à dos d’âne, ateliers de création de badges colorés à partir d’un extrait de lettre de Van Gogh à son frère Théo, création de calligrammes suivant une œuvre de l’artiste ou encore création d’une lanterne sur base de papier-calque.

Deux ateliers créatifs pour ados/adultes et parents/enfants seront encore proposés dès 15 heures. Tout au long de l’après-midi, plusieurs concerts animeront le festival. Vers 21 h 15, 133 lanternes seront allumées en hommage à Van Gogh, avant la projection en plein air du film “Maudie.” La soirée se poursuivra par l’observation du ciel avec l’équipe d’astronomie de l’UMons dès 23 heures.

Le lendemain, la Maison Van Gogh de Cuesmes accueillera gratuitement petits et grands pour une journée sous le signe de la découverte. Au programme : des visites guidées, des ateliers de création, une balade vélo, une expérience de réalité virtuelle, de l’accordéon, des peintres et dessinateurs en action ou encore… des concours d’épluchage de patates ! Bref, il y aura de quoi faire.