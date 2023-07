Hensies : Caroline Horgnies officiellement démise de ses fonctions de conseillère communale

C’est une lettre anonyme adressée à l’administration communale d’Hensies qui a mis le feu aux poudres. Elle révélait en effet que Caroline Horgnies ne serait plus domiciliée à Hensies mais bien à Eugies. Une enquête de la police Boraine a alors commencé pour faire toute la lumière sur cette histoire. “Les forces de police sont passées à sept reprises devant le domicile situé à Eugies et ont systématiquement vu la voiture de Caroline Horgnies stationnée devant l’habitation. À l’inverse, quand celle des Hauts-Pays passe devant chez-elle, elle n’est jamais là et les volets sont toujours fermés”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS).

Dans les documents de l’avocat de Caroline Horgnies, cette dernière précise que c’est son ex-compagnon qui bénéficie de la voiture de la conseillère communale car il aurait besoin d’une voiture. Ils révèlent également que ce dernier aurait besoin d’un véhicule possédant une attache remorque pour se rendre à des vide-greniers. “C’est assez surprenant comme explication. Elle affirme que son ex-compagnon aurait besoin d’une attache remorque mais lors des contrôles, la police n’a jamais vu la moindre remorque. Les explications ne sont pas crédibles”, poursuit Eric Thiébaut qui insiste sur le fait que les rapports rapportent beaucoup d’éléments en faveur d’une domiciliation à Eugies.

Les témoignages pourront également avoir leur importance dans les démarches judiciaires entreprises par Caroline Horgnies pour s’opposer à la décision du conseil communal. Témoignages qui ne jouent pas toujours en sa faveur… “Toute une série de personnes témoignent qu’elle fréquente bien plusieurs commerces de l’entité. Malgré cela, le jour du conseil communal précédent, un voisin direct de Caroline Horgnies m’a interpellé en disant que Caroline Horgnies était venue le voir pour qu’il remplisse une attestation sur l’honneur rapportant qu’elle habite bel et bien à la rue Crespin à Hensies. Le voisin en question n’a cependant pas voulu compléter cette attestation rapportant qu’elle n’habite pas là. Il nous indique qu’elle ne s’y rend uniquement pour relever le courrier. Ses remarques ont été retranscrites par ses soins et ajoutées au dossier”, explique Eric Thiébaut.

La consommation passée au crible

Autre élément qui sera passé au crible : la consommation d’eau et d’électricité. “Dans le dossier de l’avocat, en annexe, deux factures de livraison de mazout sont fournies tout comme une de Scarlett. Cela prouve bien qu’elle a acheté du mazout et qu’elle possède une connexion internet mais pas qu’elle les utilise. Sur les documents fournis, nous pouvons voir qu’elle paye un acompte chaque mois mais la feuille révélant les consommations n’y figure pas alors qu’elle pourrait être déterminante”, rapporte Eric Thiébaut.

Un autre moyen était tout de même mis à la disposition de la commune pour connaître la consommation d’eau et d’électricité de Caroline Horgnies. Étant donné qu’une enquête de police permet de déterminer que l’habitation réelle n’est pas sur la commune, cette dernière est en droit de contacter la SWDE et ORES pour en savoir plus sur les consommations.

C’est d’abord la SWDE qui en a dit plus sur les consommations d’eau de la conseillère communale. “D’après eux, Caroline Horgnies est domiciliée à la rue Crespin depuis le 27 janvier 2022. La consommation d’eau avant qu’elle n’emménage était de 144 litres d’eau par jour. Cette consommation a chuté à 53 litres d’eau par jour une fois que Caroline Horgnies a pris possession des lieux. Avant deux adultes habitait sur place alors que Caroline Horgnies habite avec ses deux enfants. Malgré l’augmentation du nombre d’habitants, la consommation d’eau diminue par trois, bizarre.”

La commune s’est alors intéressée à la consommation moyenne d’eau. Normalement elle est de 30 à 40 m3 par an soit 82 à 109 litres par jour et par personne. Avec une citerne récoltant l’eau de pluie, cette consommation peut diminuer au maximum de moitié. “Même si Caroline Horgnies possède une citerne, elle reste bien au-dessous de la consommation d’eau moyenne”, ajoute Eric Thiébaut.

Au niveau de l’électricité, le constat est le même. “Sa consommation d’électricité n’est que de 1 133 kw/h par an. À titre de comparaison, je consomme 4 000 kw/h par an”, indique Eric Thiébaut. La consommation d’électricité du maïeur est d’ailleurs la même que celle des propriétaires précédents de la prétendue habitation de Caroline Horgnies. “Les personnes qui font attention consomment 2 000 kw/h par an soit deux fois plus que Caroline Horgnies”, conclut Eric Thiébaut qui affirme “qu’elle ne vit pas là compte tenu des rapports de police et de la consommation de la conseillère communale.”

Le colistier de Caroline Horgnies, André Roucou, s’est chargé de défendre la conseillère communale. “J’ai lu le dossier à plusieurs reprises et je n’y trouve pas la lettre anonyme qui a permis le lancement de l’enquête. Les motifs qui ont permis le lancement de cette dernière n’y figurent pas non plus. On a demandé à la police des Hauts-Pays de confirmer qu’elle n’habite pas à Hensies. Sept passages positifs ont été relevés entre le 25 mars et le 20 avril mais aucune date ni heure n’est mentionnée dans le rapport. L’enquête a, en plus, été menée derrière son dos”, relève André Roucou.

Le conseiller d’opposition qui avait également une justification pour la consommation anormalement faible de sa colistière. “Ses parents habitent dans la même rue qu’elle. Ils s’occupent donc régulièrement des enfants et prennent donc la consommation à leur charge. Il n’est d’ailleurs pas rare que Caroline Horgnies se rende chez eux pour manger. Il est donc normal que sa consommation ne soit pas élevée. De plus, elle possède un puits qui lui permet de faire de sérieuses économies d’eau”, conclut André Roucou.

C’est désormais le ministre compétent en la matière qui devra se charger de faire la lumière sur cette affaire.