Wasmes : des citoyens souhaitent réorganiser le combat opposant le dragon à Gilles de Chin

Chaque année lors du dimanche de la Trinité, devant une foule en liesse, Saint-Georges affronte un terrible dragon dans l’arène installée pour l’occasion sur la grand-place de Mons. L’événement, qui s’inscrit plus largement dans le cadre de la ducasse de Mons, attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes et a été reconnu patrimoine oral et immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2005.