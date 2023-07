L’arrêté du Bourgmestre de Mons concernant la prison permet un retour provisoire à la normale

Les autorités politiques montoises saluent l’efficacité de l’arrêté et la collaboration des autorités judiciaires qui semblent bien jouer le jeu. En effet, le personnel s’attend à la reprise d’un fonctionnement normal d’ici la semaine prochaine, grâce aux interventions de l’échelon local, qui n’a d’autre choix que de se substituer au pouvoir fédéral, celui-ci semblant ne pas prendre la mesure de la gravité et de l’urgence de la situation à Mons.

Une nouvelle prison souhaitée

Pour le Bourgmestre Nicolas Martin : “les problèmes de surpopulation sont accentués par l’état général de vétusté dans laquelle la prison se trouve. À l’instar du palais de justice de Mons, qui est dans un état déplorable, la prison témoigne d’un manque criant d’investissements du Gouvernement fédéral. En 2021, le secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments Mathieu Michel annonçait la construction d’une nouvelle prison à Mons mais depuis, absolument rien n’a bougé, aucun budget n’a été inscrit au plan d’investissement. Cet arrêté, que j’ai déjà pris en 2019 et en 2021, s’imposait comme une mesure d’urgence. Pour rappel, ma volonté est que le fédéral procède à la construction d’une nouvelle infrastructure sécurisée et située hors du centre-ville, comme ailleurs en Europe. Depuis sa construction en 1867, la prison de Mons n’a pas fait l’objet de travaux significatifs, ce qui la rend totalement inadaptée. Ce qui a été fait à Bruges, Leuven, ou ailleurs dans le pays en termes d’investissements doit aussi l’être en Wallonie, en particulier à Mons”.

La situation de la prison de Mons génère des risques en matière de sécurité et de salubrité publique ainsi que des conditions de travail et de détention qui ne peuvent plus être tolérés. En outre, la surpopulation alourdit la charge des services de police, au détriment de leurs missions de base. Par ailleurs, la trop grande promiscuité entre détenus crée des tensions et augmente les risques de débordements, ce qui représente un danger pour toutes les personnes séjournant, travaillant ou fréquentant la prison de Mons.

Menace de fermeture

“En tant que Bourgmestre, il me revient de veiller à la sécurité publique. Si rien ne bouge, si les autorités fédérales n’adoptent pas les solutions structurelles qui s’imposent dans un futur proche, je n’aurais d’autre choix que de fermer purement et simplement la prison pour cause d’insalubrité. Le Gouvernement devra alors reloger des centaines de détenus. Clairement, à l’heure actuelle, nous attendons bien plus que quelques transferts et une promesse de visite de la part du Ministre Van Quickenborne” ajoute le Bourgmestre.

Pour rappel, le 22 juin dernier, le Tribunal de première instance du Hainaut a condamné l’État belge à mettre un terme à la surpopulation carcérale à Mons endéans les cinq ans et aux “traitements inhumains et dégradants présents à Mons” dans un délai de six mois.