La course passera par Saint-Ghislain et empruntera les rues suivantes : la Place Albert Elisabeth, la Rue des Canadiens, la Rue 4ème, la Rue de Sas, la Grand-place, la Rue Grande à contresens, l’Avenue de la Gare et la RN 547.

À Boussu, le peloton passera par la Rue de la Fontaine (RN547), la Rue de Mons, la Rue de Wasmes et la Rue d’Hornu.

À Colfontaine, seront impactés les ronds-points Deportere et Schweitzer.

À Quaregnon, les coureurs passeront par les ronds-points Mineur, Plat Rie, de la Rue des Vaches, de la chaussée Espérance avant de rejoindre cette chaussée.

Enfin, Frameries n’y échappe pas avec la Route Nationale, la Rue de l’Industrie, le rond-point Hôpital de Frameries (4 pavés), la Rue Defuisseaux, la Rue Ferrer et la Rue de Pâturages (en direction de Givry).

Circulation interdite

Concrètement, le départ se fera à 12h45 au niveau du plateau de la gare de Saint-Ghislain. Le peloton devrait avoir quitté le territoire de la zone boraine vers 13h10.

“La circulation sera donc interdite dans les rues citées ci-dessus avant, pendant et après le passage de la course. Comptez une quinzaine de minutes avant et après le passage des cyclistes. Des panneaux interdisant le stationnement devraient être placés dans la plus grande partie des rues concernées et les véhicules gênants seront enlevés”, indique la police.

Mardi, départ du centre de Mons

Ce mardi 25 juillet, la Grand-Place de Mons accueillera le départ et l’arrivée de la 4e étape de l’Ethias Tour de Wallonie. Les coureurs s’élanceront pour un contre-la-montre individuel sur une distance d’environ 33 kilomètres et traverseront les entités de Mons, Frameries, Quévy, Nouvelles, Mesvin et Hyon. Autant écrire que l’événement cause bien des perturbations au niveau de la circulation.

Le parcours partant et s’arrêtant au même point, toute une série de rues seront impactées par la course cycliste. Certaines seront fermées à la circulation entre 12 h 30 et 18 h 30. En dehors des véhicules de secours, aucune exception ne sera accordée et aucun véhicule particulier ne sera admis sur le parcours. Du côté de l’entité de Quévy plus particulièrement encore, ces dispositions posent problème.

En effet, l’accès à certains villages de la petite communale sera pratiquement impossible. “On tente de voir le positif, à savoir la dimension sportive de l’événement”, souligne Florence Lecompte (PS), bourgmestre. “Mais il est certain que c’est beaucoup de contraintes, plus que lorsqu’il s’agit d’une course normale. Avec un contre-la-montre, les rues restent bloquées une après-midi complète.”