Quévy proposera des chèques sport de 30 euros aux familles

”Nous estimons qu’il s’agit d’un juste retour pour le citoyen. Ce dernier récupère, en quelque sorte, l’argent qu’il dépense à travers ses impôts”, souligne David Volant (MR +), premier échevin. C’est ce dernier qui a porté le projet, établi et défendu le règlement de l’opération. “On souhaite soutenir les parents dont les enfants adhèrent à un club sportif actif sur notre entité, mais pas seulement.”

En effet, les stages sont également concernés. “On a voulu cibler les jeunes de manière très large, c’est-à-dire de trois à 18 ans. Si le stage dépasse le montant de 30 euros, les parents pourront soumettre leur formulaire. On reste bien conscient que 30 euros, dans le budget d’un ménage, ce n’est pas grand-chose. Mais c’est parfois suffisant pour pousser une famille à faire le premier pas, et donc à inscrire son enfant dans une discipline sportive ou en stage.”

Le formulaire dont question sera mis en ligne très prochainement. “Les parents auront jusqu’à fin novembre pour introduire leur demande et certifier de l’affiliation de leur enfant dans un club de l’entité ou l’inscription à un stage.” À ce jour, la commune considère qu’entre 700 et 800 enfants fréquentent un club quévysien. Ils sont encore plus nombreux à participer aux stages organisés durant les congés scolaires.

L’idée est bel et bien de pérenniser la mesure, d’ailleurs reprise au Plan Stratégique Transversal de la commune.