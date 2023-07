Les foodtrucks débarqueront à Dour les 14 et 15 août à l’occasion du Street Food Village 2

Après une première édition l’année dernière et un passage à Montignies-sur-Roc pour les fêtes de la musique, le Street Food village sera de retour à Dour les 14 et 15 août. De nombreux produits frais seront à découvrir à bord d’environ 15 foodtrucks présents pour l’occasion. L’événement prendra ses quartiers au sein du parc communal de Dour offrant ainsi un large espace aux organisateurs. En plus des foodtrucks, de nombreuses animations pourront ainsi avoir lieu.