Il a cent ans, le maréchal commandant les héros britanniques lors de la Bataille de Mons, revenait dans la cité du Doudou

Nous sommes le 11 novembre 1923. Il est 9h30 quand le maréchal John French, commandant du corps expéditionnaire britannique en 1914, débarque à la gare de Mons. Il est accompagné de plusieurs autres gradés de l’armée britannique et tout ce petit monde est reçu avec tous les honneurs à l’hôtel de ville par les autorités communales.

Une croix à la Bascule

Édiles et militaires se rendent ensuite au cimetière militaire de Saint-Symphorien. Malgré le vent et la pluie automnale, une cérémonie d’hommage est organisée. On joue les hymnes anglais et belges, en présence de représentants du gouvernement et de l’évêché. Les autorités montoises remercient les Britanniques.

Au lieu-dit La Bascule, on fait élever une croix celtique, montée sur un socle, en hommage aux soldats irlandais tombés au combat. Dans la cité du Doudou, des régiments britanniques, venus de Cologne, défilent dans la ville sous les applaudissements et les remerciements de la population. De nombreux Montois et Borains ont encore le souvenir des exécutions sommaires et des prises d’otage par l’envahisseur, servant de boucliers humains sur l’actuelle Place des Martyrs. Personne n’a oublié la Bataille de Mons, le dernier affrontement de la Bataille des frontières, et l’héroïsme dont ont fait preuve les soldats britanniques.

Ralentir les Allemands sur le canal

La Bataille de Mons est dans tous les manuels de l’histoire de la Grande-Bretagne et elle a suscité de grandes inspirations dans le monde littéraire outre-Manche. Revenons sur ce moment qui a marqué l’histoire militaire britannique.

Le 4 août 1914, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne, laquelle vient de violer la neutralité de la Belgique afin d’envahir la France. De nombreux jeunes hommes s’engagent dans l’armée. Un corps expéditionnaire britannique débarque sur le sol français cinq jours plus tard. C’est la première fois que les Britanniques viennent se battre sur le continent, depuis la Bataille de Crimée, en 1856.

Il s’agit d’un corps expéditionnaire composé de quatre divisions d’infanterie, une division de cavalerie et quelques aviateurs, divisé en deux unités. Ces 70.000 soldats ont pour mission d’empêcher les Allemands de foncer vers Paris, ou du moins de les ralentir.

Le corps expéditionnaire britannique s’installe du côté de Maubeuge dès le 17 août 1914. Quatre jours plus tard, les Britanniques franchissent la frontière et enregistrent leur première perte. Un soldat, parti en éclaireur, est tué du côté d’Obourg. Le corps expéditionnaire s’installe à hauteur de Mons, et dresse un front d’une longueur de trente-deux kilomètres le long du canal Mons-Condé. L’armée française, quant à elle, se trouve du côté de Charleroi.

Les Britanniques ne reculent pas

Alors que l’armée française décide de reculer de quelques kilomètres, le maréchal John French ordonne à ses troupes de ne pas bouger et de résister face à la première armée allemande. C’est la première fois depuis le début de la guerre que l’armée britannique se retrouve sous le feu de l’ennemi.

La bataille de Mons débute à l’aube du 23 août 1914 et la bataille fait rage, là où se trouve l’actuelle autoroute E42.

Les Allemands veulent s’emparer des ponts enjambant le canal et des écluses. Ils axent leur attaque sur plusieurs points stratégiques. Le pont de Nimy, qui semble être l’endroit le plus vulnérable en raison du tracé du canal formant une crosse, et le pont du chemin de fer d’Obourg, sont pris d’assaut. Les Britanniques comptent sur le courage de l’infanterie, car le terrain accidenté par les charbonnages empêche l’artillerie d’avancer. Deux soldats font preuve d’héroïsme et seront décorés de la Victoria Cross à titre posthume.

La bataille fait également rage du côté de Saint-Ghislain. Les grenadiers allemands sont freinés par la précision des tirs britanniques, ils perdent cinq cents soldats en quelques heures, contre une centaine de Britanniques.

Un peu plus loin, au lieu-dit des Herbières, les Britanniques résistent aussi durant plusieurs heures, mais à la fin de la journée, c’est l’ensemble du corps expéditionnaire qui est obligé de battre en retraite, par une série de décrochages successifs.

L’heure de la retraite

Une nouvelle ligne de défense est établie, elle passe par Montrœul, Boussu, Wasmes, Pâturages et Frameries. Les combats sont violents dans le Borinage et les Hauts Pays, où on se bat presque de corps à corps, dans les ruelles des villages. À la fin de la journée du 23, les pertes sont importantes.

De violents combats ont lieu à La Bascule, sur la route qui relie Mons à Binche. Les Britanniques ont du mal à battre en retraite. À 16h00, un bataillon irlandais vient prêter main-forte aux soldats britanniques qui se battent depuis plusieurs heures, face à un ennemi plus nombreux. La nuit est tombée. La légende raconte que des anges de Mons, en forme d’archers, et Saint-Georges sur son cheval, sont venus les délivrer. Ceci boostera l’imagination littéraire outre-Manche, dès le mois de septembre 1914.

Quinze mille victimes

Le 24 août au matin, les Allemands font une percée à hauteur du village d’Elouges, où les Britanniques enregistrent d’importantes pertes. C’est tout le front qui est sous la pression des Allemands. À Frameries, l’armée britannique tente de résister, mais l’ennemi traverse la frontière.

Au lieu de se réfugier derrière les murs fortifiés de Maubeuge, et d’être encerclé par les Allemands, le maréchal John French décide de battre en retraite et de se rendre à Saint-Quentin. La bataille de Mons, si importante pour les Britanniques, est terminée, quinze mille hommes y ont perdu la vie. Toutefois, elle remontera le moral des troupes françaises et britanniques, en vue d’autres batailles.

Cinq ans après la fin de la guerre, la France et la Belgique pansent encore leurs plaies. L’armée britannique sort du conflit rempli de gloire. La France punit les Allemands dans le Traité de Versailles. De l’autre côté du Rhin, la colère gronde. Le 8 novembre 1923, un certain Adolf Hitler tente de prendre le pouvoir depuis une brasserie à Munich. Ce n’est, hélas, que partie remise.