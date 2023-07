Bernard est décédé un mois après avoir été tabassé dans un hôtel à Mons

Ce dernier se lève de sa chaise, le ton monte. On sépare les belligérants et chacun remonte dans sa chambre, à l’hôtel. Quelques minutes plus tard, ils se rejoignent tous dans une chambre, dans laquelle Bernard est passé à tabac. Alessandro et la compagne de Kenny s’enferment dans la chambre. Ils entendent des bruits de coups et de verre qui se brise. Bernard a le visage en sang, inconscient. La police intervient, ainsi que les secours.

Aucun lien causal

Un mois plus tard, Bernard pousse son dernier souffle. Une autopsie est demandée par le juge d’instruction, pour savoir s’il y a un lien entre les coups et la mort. Le médecin légiste est formel, le lien est inexistant, donc pas de meurtre, ni de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Kenny est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il s’y présente, ou est représenté par un avocat, mais son dossier est reporté à plusieurs reprises. Le jour du procès, Kenny fait défaut. Le 10 mars 2023, il écope de six mois de prison.

Deux témoins clés

Lundi matin, il a comparu, détenu, devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel. Il prétend qu’il n’a pas reçu sa dernière convocation au tribunal, alors qu’il est SDF avec une adresse de référence au CPAS, et qu’il n’a pas porté de coups à Bernard. “Il a essayé de séparer Fred et Bernard”, déclare Me Benzerfa, qui plaide l’acquittement.

Le ministère public demande de confirmer la peine prononcée par défaut. D’une part, il estime que l’opposition est non avenue. D’autre part, le substitut du procureur estime que Kenny a cogné Bernard, dans une chambre du quatrième étage de l’hôtel. “Les deux témoins sont formels, Fred et Kenny ont cogné Bernard, ils se sont acharnés. Les témoins étaient tellement choqués qu’ils sont allés se réfugier dans la salle de bains. Ils n’ont pas osé appeler la police, par peur de représailles”, insiste le représentant du parquet. Quant au pauvre Bernard, il avait la tête gonflée et il pleurait.

Enfin, le parquet note que Kenny n’est pas un enfant de chœur. S’il est détenu, c’est parce qu’il a été condamné à une peine de cinq ans de prison pour des coups et un viol.