Frameries : l’univers dévoile ses mystères lors de la nuit des étoiles

Le village astro sera par exemple ouvert de 13 heures à 17 heures et proposera des observations diurnes et la découverte d’instruments astros. “Que vous soyez novices en astronomie ou experts galactiques, cette expérience en famille sera tout simplement inoubliable ! Vous pourrez observer les astres en plein jour et découvrir les instruments astronomiques utilisés par Olympus Mons”, explique-t-on du côté de l’organisation.

Les petits astronautes en herbe, à partir de 3 ans, s’en iront quant à lui pour un voyage lunaire. Déguisés en astronautes, ils s’envoleront dans un parcours psychomoteur et sensoriel à la conquête de l’espace, testant leurs capacités en chemin. Les plus grands auront l’opportunité de percer les mystères du ciel en découvrant les 3 secrets célestes, en identifiant les constellations et planètes, et en déchiffrant les mystérieux signes du zodiaque.

Pour les plus grands, des récits fascinants sur le monde et l’Univers ont été préparés par les équipes. “Vous serez transportés par des histoires d’humains créatifs, attachants, brillants, et parfois un peu sombres, qui mettront en lumière les trous noirs… et les monstres cosmiques. Et pour couronner le tout, si les conditions météo nous le permettent, une grande nocturne vous offrira un festival d’émotions en admirant les superbes étoiles filantes d’août.”

Les inscriptions se font sur place. Reste donc à booker l’événement à l’agenda et à se présenter sur le site de SparkOh ! les 12 et 13 août prochain.