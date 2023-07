Le Schéma de Développement Territorial n’a pas séduit le conseil communal de Jurbise : “il y a un manque de concertation avec les autorités locales”

Concrètement, le Schéma de Développement Territorial prévoit deux centralités pour la commune de Jurbise. La première concerne la route d’Ath et le second le centre d’Herchies. Deux propositions qui n’ont pas séduit. “Je trouve qu’il y a un manque de concertation avec les autorités locales”, confie Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise (MR). “La grande nouveauté de ce SDT se trouve au niveau des centralités. Deux propositions de centralités villageoises sont faites pour notre commune, l’une pour le centre d’Herchies et l’autre pour la route d’Ath. Cela implique donc que ces deux centralités devront posséder 20 logements par hectare ce qui ne correspond pas du tout au caractère rural d’Herchies. Pour la route d’Ath, nous sommes totalement d’accord puisque cela correspond déjà à la réalité actuelle. Nous avons d’ailleurs proposé d’étendre cette zone jusqu’à l’académie de police.”

La ruralité grande perdante du SDT

Pour la bourgmestre, il est donc impensable qu’Herchies deviennent une centralité. “Pour respecter le nombre de logements par hectare nous aurions dû construire en hauteur. C’est hors de question de le faire dans un village comme Herchies. En plus, la centralité doit se trouver à moins de dix minutes des transports en commun alors que le village n’est pas du tout desservi. Cela impacterait également les bâtiments historiques qui seraient utilisés à d’autres effets”, ajoute Jacqueline Galant. En refusant la centralité villageoise à Herchies, la commune se devait de proposer une alternative. La majorité s’est donc penchée sur l’extension de la zone de la route d’Ath comprise dans la centralité.

”Nous proposons d’étendre la zone de la route d’Ath jusqu’à l’académie de police. À cet endroit, le commerce se développe de plus en plus ces dernières années. De nombreux séniors font d’ailleurs désormais leurs courses le long de la route d’Ath pour maintenir une vie active tout en étant à proximité directe des transports. Cette proposition est donc en adéquation avec la réalité de terrain”, explique Jacqueline Galant.

Une proposition qui n’a cependant pas séduit le groupe d’opposition Alternative Citoyenne. “Nous sommes d’accord avec le premier point visant à retirer la centralité de Herchies. Nous trouvons le deuxième point inacceptable”, indique le conseiller communal Eric Auquière. “La commune de Jurbise dispose déjà d’un Schéma de Développement Communal (SDC) qui délimite différentes zones et ce que l’on peut y faire. C’est grâce à ce SDC que nous avons pu empêcher le projet de l’ALDI qui allait complètement dénaturer un quartier paisible de Jurbise. C’est lui qui permettra au Collège, nous l’espérons, de demander la révision du projet de 10 habitations à la rue Claus. Nous avons remis une proposition alternative visant à demander à la Région wallonne la suppression de la centralité de Herchies et à réclamer au Gouvernement wallon un engagement régional concret pour rendre la route d’Ath conforme aux objectifs modernes de mobilité et pour prendre à bras-le-corps les conséquences du développement de Pairi Daiza sur la densité de circulation et la dégradation de la voirie. Faute d’initiative en ce sens, l’objectif de qualité de vie poursuivi par le SDT sera en effet impossible à atteindre”.

Pour la bourgmestre, le conseiller d’opposition fait fausse route. “Il mélange tout. Deux contraintes normatives sont pour l’instant d’application sur la commune. Le plan de secteur en fait notamment partie mais pas le schéma de développement communal qui n’est qu’indicatif. Le long de la route d’Ath doit se développer. On nous reproche d’ailleurs un manque d’actions pour changer la situation sur la route d’Ath alors que j’interpelle le ministre à ce sujet tous les 15 jours. Je n’y peux rien si le ministre Henry, tout comme ses prédécesseurs, ne font rien pour que la situation change à ce niveau-là. La problématique des voiries régionales me tient à cœur malheureusement Alternative Citoyenne ne nous soutient pas pour agir ensemble dans ce dossier”, conclut Jacqueline Galant.