Un couple de Frameries conteste avoir utilisé son enfant mineur pour vendre de la drogue

L’enquête débute par une arrestation. Un jeune homme est privé de liberté suite à des coups. Il empeste le cannabis. Les policiers procèdent à une fouille et découvrent 2,5 grammes d’herbe dans ses poches. Les policiers le cuisinent et le jeune homme déclare qu’il a acheté sa drogue chez un couple de Frameries, qui vit dans une maison modeste avec ses trois enfants. Il déclare que le couple vend également de la cocaïne.

Sous surveillance

La police surveille la maison indiquée par le jeune homme et observe un va-et-vient de clients qui échangent avec le couple. Le 31 mai 2023, les policiers contrôlent un acheteur afin de pouvoir perquisitionner la maison sur base du flagrant délit. Ils entrent dans la maison et découvrent 1485 euros, 189 grammes de cannabis, une balance de précision et des pacsons.

Le couple passe aux aveux. Lui est consommateur et a déjà été renvoyé devant le tribunal de police pour conduite sous influence. Par contre, elle n’est pas consommatrice. Elle a donc agi uniquement dans un but de lucre. Pour le parquet, une même peine s’impose, deux ans avec sursis probatoire pour la moitié de la peine, ainsi qu’une amende.

“Nous sommes désolés d’avoir fait ça”, déclare le prévenu devant le tribunal, mais il conteste avoir utilisé son fils, âgé de onze ans, pour vendre. “D’ailleurs, les enfants du couple étaient à l’école au moment des transactions observées par la police”, remarque Me Jean-Edmond Mairiaux, avocat du prévenu.

La restauration

Ce dernier plaide un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive. Le couple est détenu préventivement. “Cette incarcération à la prison de Mons, dont on connaît les problèmes, lui a servi de leçon”, affirme l’avocat, lequel précise que son client a un diplôme dans la restauration, un secteur qui a du mal à trouver du personnel depuis la pandémie.

Me Vangansberg plaide une mesure de faveur pour la prévenue, qui a vendu de la drogue car les aides sociales ne suffisaient pas pour faire bouillir la marmite du ménage. “Elle n’avait jamais eu de problème avec la justice avant et elle a entamé des démarches pour suivre une formation en cuisine”, raconte l’avocate. Vont-ils alors transformer leur logis en cantine ? Ce serait plus lucratif pour l’éducation des enfants.