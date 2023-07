Le “prince charmant” d’un centre équestre de Dour était un pervers sexuel, il écope de 8 ans de prison pour avoir violé plusieurs jeunes cavalières

La notion du consentement était au cœur du débat judiciaire. Le prévenu déclarait que toutes les jeunes victimes étaient consentantes et qu’il ne les avait jamais forcées à avoir des relations sexuelles avec lui. Le tribunal considère qu’aucune des victimes n’a donné son consentement.

Mode opératoire identique

En effet, le prévenu usait du même mode opératoire pour attirer les jeunes filles vers lui. Le levier d’approche était leur passion commune pour l’équitation. Il choisissait ses victimes dans le centre équestre dirigé par les parents de sa petite amie. Dans ce centre, il était d’ailleurs considéré comme “le coq du manège” ou encore “le prince charmant”.

Le prévenu permettait aux jeunes filles de monter ses chevaux, ce qui lui permettait de se rapprocher d’elles et de poursuivre leurs conversations sur les réseaux sociaux. Les échanges lui permettaient de prendre connaissance de leur fragilité et d’en profiter. Il passait alors à la vitesse supérieure en leur demandant des photos d’elles de plus en plus osées et dénudées.

Enfin, après avoir imposé des fellations et des sodomies à ces jeunes filles sans aucune expérience sexuelle, il les faisait chanter en les privant notamment de monter les chevaux ou de faire tout son possible pour les éloigner du centre équestre. Ruse, surprise, chantage, contraintes sont des mots qui reviennent régulièrement dans le jugement.

Autorité et séquestration

Le tribunal considère également que la circonstance aggravante d’autorité est établie pour certaines victimes car, en 2020, le prévenu a été moniteur au sein du centre équestre durant quelques semaines.

La circonstance aggravante de séquestration pour une victime est aussi établie, puisqu’il a verrouillé les portes de la pièce, dans laquelle il a abusé d’elle.

Le ministère public a demandé l’arrestation immédiate du prévenu, mais le tribunal ne l’a pas ordonnée. Libre depuis le 24 novembre 2021, après quelques mois de détention préventive, le prévenu travaille et ne fait plus parler de lui. Il peut encore faire appel du jugement rendu contradictoirement.

Pire que le diable

Plusieurs victimes, toutes mineures, se sont manifestées lors de l’enquête, qui a débuté début juin 2021 par une dénonciation aux autorités judiciaires. Une victime a tenté de mettre fin à sa vie, en se mutilant. “Elle lui fait confiance. Il était notre ami, il est pire que le diable. J’espère qu’il aura une très mauvaise vie, avec des souffrances pires que celles endurées par notre fille”, avait déclaré la maman de la victime, lors du procès.

Le dommage civil se chiffre à plusieurs milliers d’euros.