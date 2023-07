Moises Hechtermans surpris en train de commettre un vol dans une habitation à Dour

En novembre 2009, l’individu avait écopé de la peine de réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises du Hainaut pour l’assassinat de son colocataire Rudy Bériot, commis à Tertre le 28 juin 2007. La cour de cassation a cassé l’arrêt et l’affaire a été rejugée à Namur. Moises Hechtermans a été condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour un vol avec violence, il a été acquitté pour la circonstance aggravante de meurtre. Après l’audition des témoins et des experts, il a été convenu que le décès de Rudy a été causé par une abondance de coups violents et par la prise en forte dose de stupéfiants sans qu’il soit possible de prouver que ce soit Moises Hechtermans qui ait donné les coups ou injecté la drogue.

Vol commandité

Mardi matin, Moises, détenu, a comparu devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel. Il est en aveux d’un vol et d’une tentative de vol. Il est entré dans une maison pour dérober une console et des jeux vidéo. Il maintient ses déclarations à la police, déclarant que le vol était commandité par des gens dont il refuse de donner l’identité. Chez le juge d’instruction, il a évoqué des motards, sans plus…

Il a ajouté que, chaque vendredi, il devait donner 600 euros à ces gens, afin qu’ils ne s’en prennent pas à sa femme et ses enfants. Le 9 février 2023, ces gens l’auraient embarqué de force dans une camionnette, pour le jeter devant la maison et l’obliger à voler un coffre dans la maison.

Contrainte irrésistible

Le représentant du parquet ne croit pas à cette version. Avant d’être condamné aux assises, Moises avait déjà été condamné pour des vols avec violence, à trois et cinq ans de prison notamment. “Le 7 décembre 2020, le Tribunal d’Application des Peines de Liège le libère sous conditions. Il recommence trois ans plus tard”, déclare le substitut du procureur.

Seule l’avocate de la défense, Me Marie Carbonnelle croit la version de Moises. “Il répète depuis le début qu’il ne voulait pas voler, mais qu’il devait le faire afin d’éviter que sa famille soit victime de représailles. Il n’a jamais varié dans ses déclarations. Même sa compagne déclare qu’il était refermé sur lui-même et qu’il était en état de stress permanent”, déclare l’avocate qui plaide l’acquittement sur base de la contrainte irrésistible. Le ministère public s’y oppose.

Moises Hechtermans est détenu jusqu’en 2026 au moins.