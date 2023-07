“Pas d’immunité pour le Doudou”, le tribunal prévient un homme alcoolique, poursuivi pour avoir cogné sa copine lors de la ducasse

Le premier fait a eu lieu le 24 avril 2022. Sa mère dépose une plainte car Arnaud lui réclame sans cesse de l’argent. Sans emploi, malgré une qualification en soudure, son fils préfère boire et jouer à la console. Il exige des sous, deux mille euros. “Il a déclaré qu’il avait renversé le lit de sa maman et qu’il lui avait jeté de l’eau dans la figure pour qu’elle se réveille, menaçant de tout casser dans la maison si elle ne lui donnait pas d’argent”, raconte Me Fanny Arnould, avocate de la maman. La maman cède et lui donne cent euros.

Cheville fracturée

Le 11 juin 2022, en pleine ducasse de Mons, il cogne sa compagne, dont la cheville a doublé de volume. Elle est fracturée. La jeune femme a des traces d’hématomes sur le corps. La nuit du 8 au 9 juillet, elle se barricade chez elle. Il force le passage, défonce la porte et la cogne à nouveau. Il recommence le 31 août, dans la salle de bains.

Le 26 novembre 2022, Arnaud s’en prend à nouveau à sa mère. Le lendemain, elle appelle la police. Arnaud prend la fuite à l’arrivée des policiers, qui le prennent en chasse. Au volant de sa voiture, Arnaud roule sur les trottoirs, à plus de 130 km/h en agglomération et à plus de 170 km/h sur l’autoroute. Il s’arrête à la sortie Nimy-Maisières et tente de résister aux policiers par la force.

“Il n’a aucun respect pour sa maman et sa copine. Ce n’est jamais de sa faute, mais toujours celle des autres”, constate le substitut du procureur du roi qui lui conseille de prendre enfin ses responsabilités. “Je ne suis pas contre un sursis probatoire, mais à la moindre incartade, je n’hésiterais pas à demander la révocation”, prévient le magistrat.

Femme vulnérable ?

Les préventions ne sont pas contestées. C’est la circonstance aggravante de vulnérabilité qui fait débat. La maman du prévenu est âgée de 62 ans, elle souffre d’alcoolisme. Selon le procureur, c’est une dame qui fait bien plus vieille que son âge. “Il a déclaré que sa maman était malade, alcoolique et dépressive. Il sait qu’elle est vulnérable”, estime le représentant du parquet.

Me Valentine Crombé, avocate d’Arnaud, estime qu’il ne faut pas retenir cette circonstance aggravante, car la maman de son client a refusé, à plusieurs reprises, l’expertise médico-légale qui aurait pu déterminer l’état de vulnérabilité, mais aussi la durée de l’incapacité de travail. Un juge unique avait d’ailleurs renvoyé cette affaire devant un tribunal à trois juges, estimant que cette incapacité aurait pu dépasser quatre mois.

L’avocate estime que la place de son client n’est pas en prison. “Il a besoin d’un cadre et d’être éduqué, il doit apprendre à ne plus répondre par la colère et la violence”, plaide-t-elle. La pénaliste propose des conditions probatoires au tribunal.

Ce dernier, inquiet par l’attitude oisive du prévenu, l’invite à signer les conditions proposées par sa défense. Parmi les conditions, il y a celle de ne plus boire d’alcool, “et il n’y a pas d’immunité pour le Doudou”, insiste le président qui a pu certainement remarquer les dégâts liés à la consommation d’alcool lors de la Ducasse de Mons. L’alcool, un milieu dans lequel a grandi le prévenu…

Arnaud répond que la relation avec sa compagne est terminée, alors que le ministère public constate qu’elle a déposé une nouvelle plainte pour coups, en juin dernier…

Jugement dans un mois