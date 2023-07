Quiévrain : Le combat de la famille de Ninon, Sasha et Noa, atteints du syndrome d’Arnold Chiari, désormais porté devant le tribunal du travail

Le combat de Ninon, Sasha, Noa et de leur famille ne se limite désormais plus à la maladie. Pour rappel, la famille originaire de Quiévrain a dû faire face à la maladie rare du syndrome d’Arnold Chiari. Un contre-la-montre était alors lancé pour trouver les financements nécessaires pour pouvoir se rendre jusqu’à Barcelone où l’hôpital Chiari a pu opérer Ninon, Noa et Sasha. Désormais revenue en Belgique après des résultats concluants, la famille doit désormais faire face à la justice et pour cause. Malgré l’assurance totale de la famille, la mutuelle refuse quelconque remboursement. Des actions en justice vont donc débuter auprès du tribunal du travail.