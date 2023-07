En visite en Belgique, le roi d’Espagne s’arrête à Mons en mai 1923… durant une vingtaine de minutes

À Mons, la salle d’attente réservée aux voyageurs de première classe est transformée en salon de réception. Des plantes ornementales et des drapeaux aux couleurs espagnoles, belges et montoises garnissent cette salle dans laquelle trépignent de nombreuses personnalités politiques, militaires et diplomatiques.

Arrivée à 9h33

Quand le train arrive en gare de Mons, le 3 mai à 9h33, l’hymne national espagnol, la Marche royale, retentit. Le roi sort du wagon, il est en tenue de général d’infanterie. Il est précédé de son ambassadeur, suivi par la reine et la cour.

Selon les reportages de l’époque, le roi se fait présenter les personnalités présentes, dont le gouverneur de la province de Hainaut et le bourgmestre de Mons, Messieurs Damoiseaux et Lescarts, ainsi que Monseigneur le Prince de Croy, doyen de Mons. Il salue le drapeau belge et entre dans la gare où la reine Victoire-Eugénie reçoit une corbeille de roses et d’œillets aux couleurs de la Ville de Mons.

Le roi est également fleuri par les représentants des prisonniers politiques qui le remercient pour l’humanité dont il a fait preuve durant le premier conflit mondial à leur égard. Le roi répond qu’il a fait ce qu’il a pu et qu’il a partagé la souffrance du peuple belge durant les quatre années de guerre.

Action humanitaire

À la tête d’un pays neutre, le roi d’Espagne crée le bureau des prisonniers de guerre, dont le but est d’informer ceux qui ont des proches sur le champ de bataille, grâce aux informations obtenues par ses ambassadeurs. Son action permet de sauver des milliers de civils, de soldats et des prisonniers de guerre.

Le souverain espagnol confie, dans un français excellent, à ses hôtes montois qu’il a pu admirer depuis son wagon le bassin industriel borain, ajoutant qu’il se réjouissait de cette prospérité.

Vingt minutes après son arrivée à la gare de Mons, le roi d’Espagne remonte dans le train qui prend la direction de Bruxelles, où il est attendu au palais royal. Le train démarre sous les acclamations de la foule présente.

Né roi

Quand Alphonse XIII pousse son premier cri, le 17 mai 1886 à Madrid, il naît roi. Son père est mort quelques mois plus tôt et c’est sa maman, la reine Marie-Christine, qui assure la régence.

Alphonse XIII règne seul dès le 17 mai 1902, il a alors seize ans et son pays a été amputé des colonies américaines et asiatiques. L’empire de Charles Quint, sur lequel le soleil ne se couchait jamais n’est plus. L’Espagne traverse alors une grave crise économique et politique. Les aristocrates du gouvernement sont contestés par les mouvements anarchistes et par les mouvements autonomistes dans le Pays Basque et la Catalogne.

Cible des anarchistes

Dès le début de son règne, le jeune roi fait l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat. Le 10 janvier 1903, il est la cible d’un coup de feu alors qu’il circule en voiture dans la capitale. Un an plus tard, on retrouve une bombe dans le palais royal de Madrid. Le 6 avril 1904, il se rend à Barcelone où un pétard explose sur le trajet emprunté par la maison royale. Les anarchistes sont soupçonnés d’être les auteurs de ces tentatives d’homicide sur la personne du roi.

Le 1er juin 1905, une bombe, placée à l’angle des rues de Rohan et de Rivoli à Paris, éclate. Le roi et le président de la République, Emile Loubet, sortent indemnes de cette attaque organisée par un anarchiste espagnol.

Onze mois plus tard, le roi épouse Victoire-Eugénie de Battenberg à Madrid. Un anarchiste lance une bombe dissimulée dans un bouquet de fleurs. Les souverains sortent indemnes de l’attaque, mais vingt-trois personnes sont tuées. Enfin, le 13 avril 1913, le roi est la cible de deux coups de feu tirés par un anarchiste, qui blessent son cheval.

Abdication

Il abdique en avril 1931 après la victoire du Front populaire aux élections législatives. Sa couronne vacillait depuis 1923, quand le roi a laissé le Général Primo De Rivera instaurer un régime autoritaire. La Seconde République espagnole est instaurée et la famille royale est contrainte à l’exil.

Le roi est déclaré hors la loi, coupable de haute trahison et déchu de tous ses droits. Il appuie Franco durant la guerre civile, et l’aide financièrement, mais le général ne le rappelle pas au pouvoir, préférant régner seul. Son fils Juan ne régnera pas sur l’Espagne. C’est son petit-fils, Juan-Carlos de Bourbon, qui a été désigné par le caudillo pour lui succéder, en 1975.