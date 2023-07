Sans permis et sous influence, il provoque un grave accident sur l’autoroute à hauteur de Saint-Ghislain

Six personnes étaient à bord de la voiture immatriculée en France. De surcroît, le conducteur n’était plus en possession de son permis de conduire et se trouvait sous influence. “Des analyses et auditions sont en cours. Le conducteur du véhicule immatriculé en France a la cheville cassée. Deux passagères assises à l’arrière sont assez grièvement blessées à la colonne vertébrale et au bassin. Dans les autres véhicules, trois personnes ont été plus légèrement blessées. Le dossier est désormais à l’instruction”, indique le parquet de Mons.

L’enquête va désormais suivre son cours. Des analyses et auditions sont en cours pour faire toute la lumière sur cet accident.