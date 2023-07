Julien, de Colfontaine, a tenté d’échapper aux policiers en sautant par la fenêtre

Le 20 janvier 2023, sa compagne appelle la police et se réfugie chez ses voisins. Choquée, en pleurs, elle raconte aux policiers que Julien lui a porté des coups. Les policiers constatent une blessure sur l’arête du nez et des traces de sang sur son pull-over. Un médecin légiste constate la présence d’hématomes sur le corps. La jeune femme est placée en incapacité de travail durant sept jours.

Il a une maîtresse

Les policiers retracent l’histoire de ce couple qui vit ensemble depuis six ans et qui a un enfant. Ils constatent que Julien a été libéré sous conditions en mars 2022. Très vite, il s’est montré violent mais sa compagne n’osait pas déposer plainte, craignant des représailles. Il la soupçonnait d’avoir des contacts avec d’autres hommes, alors que lui avait une maîtresse. Il voulait aussi savoir si les deux femmes étaient entrées en contact.

Le 20 janvier, elle a été frappée à coups de balai, et sa tête a été claquée contre une benne à ordures, selon le parquet. Julien conteste les coups, avouant seulement la destruction du téléphone. “Il y a eu des coups de part et d’autre, je me suis défendu”, répond le prévenu.

Le 1er février dernier, en soirée, la police intervient encore au sein du domicile conjugal. Ils sont séparés mais il a conservé son adresse chez elle, pour les aides sociales. Il exige 50 euros et son téléphone, elle refuse. Alors, il frappe. La jeune femme a la pommette gauche gonflée.

Dix jours plus tard, une nouvelle scène éclate au sein du couple. Ivre, le prévenu dort dans le canapé et ne répond pas aux appels de sa maîtresse. Les reproches pleuvent.

Les vieux dossiers

Pour le parquet, c’est la scène de trop et l’occasion de sortir des vieux dossiers du tiroir. Le 7 janvier 2021, le prévenu force la porte d’entrée de la maison de sa belle-mère, alors qu’il cherche sa compagne. Il est armé d’un pistolet d’alarme et sème la terreur.

Le 30 janvier 2021, un accident de voiture se produit devant chez le prévenu. Il entre chez lui. À l’arrivée de la police, il ouvre la porte de son garage et brandit une barre métallique d’une cinquantaine de centimètres.

Enfin, le 3 mai 2021, la police vient le chercher chez lui, alors qu’il est sous surveillance électronique. Il profite d’une seconde d’inattention pour tenter de fuir par une fenêtre. Il est maîtrisé par la police.

Condamné à une peine de trois ans avec sursis probatoire en novembre 2022, Julien est en état de récidive. Il encourt une peine de 40 mois de prison ferme. Son avocat reconnaît que Julien n’est pas le gendre idéal, mais il estime qu’il a été provoqué lors de certaines scènes. Le ministère public estime que sa compagne ne doit pas être condamnée pour la seule prévention de coups retenue contre elle. Un sursis probatoire est plaidé pour Julien.