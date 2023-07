L’individu a été placé sous mandat d’arrêt.

Une instruction pour une tentative de meurtre avait été ouverte au parquet de Mons à la suite des coups de feu qui avaient éclaté dans le quartier de la gare, le jeudi 13 juillet. Le parquet avait déjà annoncé l’interpellation d’un premier individu.

Le parquet de Mons avait précisé, quelques jours plus tard, qu’une altercation entre deux individus avait dégénéré. “On est dans une séquence très embrouillée qui devra être reconstituée”, avait expliqué Vincent Macq, procureur du Roi. “Les faits ont débuté sur la place Léopold et semblent mettre en scène les occupants d’une camionnette et une tierce personne. Les occupants ont rapidement été rejoints par d’autres personnes. Cet épisode est suivi par la poursuite de la personne seule et deux coups de feu ont été tirés. On a retrouvé une douille sur place.”

Présence policière

La présence des services de police se poursuit dans ce quartier et ce de façon visible et renforcée afin d’y rétablir la sécurité et la tranquillité publique. La Ville de Mons avait manifesté sa volonté de “nettoyer” les abords de la gare.

Un arrêté de police interdit le regroupement de plus de cinq personnes depuis ce matin. Il permet à la police d’effectuer de nombreux contrôles sur la voie publique, mais aussi dans des commerces. Ce dispositif durera jusqu’au 30 septembre, avant d’être évalué et éventuellement prolongé.