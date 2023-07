L’homme semble particulièrement nerveux, indique la police. Les agents décident dès lors de fouiller la voiture. Ils découvrent trois pacsons de cocaïne et une coquette somme d’argent en petites coupures. L’individu est privé de liberté et une visite domiciliaire est effectuée dans la foulée, elle s’avère toutefois négative.

Cocaïne, marijuana…

Cette arrestation permet d’identifier deux autres individus chez lesquels des perquisitions sont menées. Aucun élément probant n’est trouvé dans la première maison. Par contre au sein de la deuxième, les policiers découvrent 176 grammes de cocaïne ; 7,5 grammes de marijuana ; 2510 euros ; trois GSM ; plusieurs cartes SIM et cartes de banque ; du matériel de conditionnement ; 9,44 grammes de poudre blanche non identifiée et trois balances de précision.

La police indique que deux des trois individus impliqués dans ce dossier sont inculpés de trafic de stupéfiants en association et placés en détention préventive.