Les aménagements proposés pour les usagers des lignes 7 et 9 à Boussu-Bois doivent toujours être évalués par les TEC et la commune

En avril dernier, après de nombreuses discussions, la commune de Boussu et les TEC s'accordaient sur une solution pour les utilisateurs des lignes 7 et 9, dont 13 arrêts avaient été supprimés à la suite de l'installation de piquets métalliques destinés à sécuriser une habitation située à l'intersection des rues Alfred Dendal et des Chauffours, mais rendant la manœuvre des chauffeurs compliquée au niveau du virage.