Quévy : les problèmes de propreté le long de la N6 difficile à résoudre suite… à une loi française

”Chaque année, le SPW sous-traite avec une firme privée le nettoyage de ce site, mais sans résultat continu. La commune de Quévy va prendre à sa charge l’installation de poubelles de tri sélectif et se chargera de leurs collectes régulières. Le ministre a-t-il été sollicité par les autorités communales à ce sujet. Pourquoi ne leur avoir jamais répondu ? Comment justifie-t-il que le district de Mons ne dispose plus d’assez de moyens pour entretenir cette zone de stationnement connue ? Est-il possible d’installer en urgence des zones d’interdiction de stationner devant les habitations et des sanitaires ? Que va-t-il mettre en place pour trouver une solution à cette problématique ?”, se questionne Jacqueline Galant (MR).

Le ministre qui reste attentif à la problématique mais ne pourra cependant pas la régler tout de suite. “Le premier échevin de Quévy m’a écrit afin d’exposer la situation rencontrée le long de cette nationale. Un courrier de réponse lui a été envoyé le 23 mars dernier afin de l’informer de la demande au SPWMI d’un rapport sur l’état de la situation de ses marchés d’entretien. Il en résulte que le bail propreté dont dispose le district est terminé depuis 2022 et qu’un nouveau bail est en cours d’attribution”, répond le ministre Henry (Ecolo).

Un problème difficile à résoudre

Dans l’attente de ce nouveau marché, le SPWMI a conclu deux marchés via la SOFICO afin de garder un niveau de propreté minimal sur l’entièreté du district. Cependant, vu la situation particulière connue à la frontière et le long de la N6, ces deux marchés sont insuffisants pour garantir un niveau de propreté quotidien.

”Il est important de savoir que depuis de nombreuses années, ce tronçon de voirie subit les assauts des poids lourds, ce qui engendre de nombreux problèmes. La loi française interdit aux poids lourds de rouler sur les départementales le week-end. Dès lors, les poids lourds arrivant le vendredi, samedi ou dimanche à Quévy sont obligés d’attendre sur place jusqu’au lundi matin pour repartir. Cette problématique du stationnement, des nuisances qui en découlent et les solutions potentielles seront débattues en CPSR”, conclut le ministre Henry.