Alain B., inculpé de l’assassinat de Maria Garcia à Frameries, reste en prison: la scène de crime a été entièrement filmée

Les faits semblent clairs car la scène a été filmée. Une seule question se pose maintenant : Alain B était-il responsable de ses actes au moment de commettre le crime ? Était-il atteint d’un trouble mental altérant ses capacités de raisonnement ?

Le quinquagénaire était un homme sans histoire. Employé au SPF Justice, et plus précisément à la cour de cassation, l’homme présente un casier judiciaire vierge. Toutefois, il semblerait qu‘il n’était plus dans son état normal après sa rupture avec Maria Garcia, sombrant dans une dépression. Des experts en santé mentale se pencheront sur son cas en réalisant toute une série de tests.

Il l’a attendu devant chez elle

Le 31 mai dernier, aux petites heures, Alain B. s’est rendu en voiture de Beloeil, où il vit, à Frameries. Il a attendu Maria Garcia, son ancienne compagne, devant chez elle. Selon nos informations, il a placé un mot sur le pare-brise de l’auto de la sexagénaire.

Alors que Maria découvrait ce qui était écrit sur le bout de papier, il a foncé vers elle et l’a heurté de plein fouet avec son véhicule. Il a ensuite roulé, à plusieurs reprises, sur le corps de la victime, ne lui laissant aucune chance de survie. Tous ces éléments ont incité le juge d’instruction à retenir l’intention d’homicide et la circonstance aggravante de préméditation.

Hagard, amnésique

Alain B. a été interpellé par la police sur place, sans tenter de se soustraire. Selon plusieurs témoins, il semblait hagard.

Interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs et le juge d’instruction, l’inculpé dit se souvenir de rien. Toutefois, l’amnésie est un mode de défense récurrent chez certaines personnes accusées d’un crime qui ne se souviennent parfois que de petits détails. À ce titre, l’expertise en santé mentale sera capitale pour la suite de ce dossier. Si l’inculpé devait être reconnu comme irresponsable de ses actes, il échapperait à un procès devant les assises. En cas de procès, il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité.