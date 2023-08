Le Summer Music Festival devrait passer entre les gouttes : “les dernières tendances sont positives”

”Je collabore avec Farid de Météo Mons qui me dit que, d’après les dernières tendances, une période charnière est attendue vers le 8 et 9 août. L’anticyclone devrait alors se dégonfler pour faire place au soleil. Il devrait donc y avoir du soleil au Summer Music Festival. C’est évidemment une bonne chose. Tout se profile décidément bien pour cette dixième édition”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Une météo qui devrait donc être clémente et pourra donc également contribuer au succès de l’événement. Pour rappel, le nombre de places vendues dépasse déjà celui des éditions précédentes. Pour faire tourner le festival, les organisateurs pourront compter sur quelque 200 bénévoles, répartis à divers postes. Pour ce dixième anniversaire, une seconde scène sera installée permettant ainsi de varier les styles. Là aussi, les bénévoles seront mobilisés.

En plus des bénévoles, les organisateurs pourront compter sur une line-up digne de ce nom. Roméo Elvis, SCH, Koba La D et Niska animeront notamment la mainstage. Sur le Dômo Club, la nouvelle scène du festival, Sinik et Yves Deruyter seront notamment à l’affiche. L’ensemble de la line-up est bien entendu à retrouver sur le site internet du festival sur lequel du merchandising devrait prochainement être proposé. Bref, une année charnière et historique se profile pour le Summer Music Festival.