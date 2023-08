Un week-end de moissons à l’ancienne prévu à Erquennes ces 5 et 6 août

C’est un véritable week-end de fête qui attend les Honnellois ces 5 et 6 août à l’occasion des moissons à l’ancienne d’Erquennes. Le rendez-vous est fixé au samedi, dès 11h, avec le gymkhana des tracteurs anciens qui devront donc franchir le parcours d’obstacles prévu le plus rapidement possible. Dans le même temps, un concours de cheval de trait belge aura lieu. La journée se poursuivra par le traditionnel dîner de la moisson avant de faire place à une soirée année 80 animée par le DJ NBJ Event.

Le lendemain, c’est un autre rendez-vous habituel qu’attend les Honnellois. Deux marches de cinq et dix kilomètres seront en effet organisées. La messe dominicale de la moisson aura ensuite lieu avant de faire place au concert apéritif de la Société Royale des Fanfares de Dour. Le reste de la journée sera animé par des démonstrations et parades de chevaux de trait montés ainsi que par un défilé de tracteurs anciens.

En plus de l’aspect festif, des machines d’époque, des chevaux de trait et des métiers anciens, tels que celui de maréchal-ferrant, bourrelier et charron, seront en activité. Des artisans seront également présents. Un rendez-vous à ne pas manquer donc ce week-end des 5 et 6 août.