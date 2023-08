En avril dernier, deux hommes ont tenté de forcer la porte de son habitation et ils ont été filmés par des caméras de surveillance. L’un d’eux était Joseph, un Boussutois qui a longtemps nié les faits. Devant le tribunal, il a donné une autre version.

“J’ai bien réfléchi en prison et cela ne sert à rien de vous mentir”, dit-il devant le tribunal correctionnel. “Je me suis retrouvé à Mons pour aller jouer au foot avec des copains, je n’étais même pas vêtu de vêtements pour aller voler. Je n’étais pas venu pour ça, à la base, mais je me suis laissé entraîner par une autre personne. Je suis parti, je n’ai rien pris”, dit-il.

Connu des autorités

Le ministère public considère que les préventions sont établies, en s’appuyant sur les images vidéo. “On voit deux hommes qui tentent de forcer la porte”. La porte n’ayant pas cédé, ils sont revenus une heure plus tard, sans plus de succès.

Le substitut du procureur se réjouit des aveux de Joseph, mais il espère qu’il va prendre ses responsabilités jusqu’au bout. “Il est malheureusement bien connu des autorités judiciaires”, maugrée le magistrat. Le casier judiciaire est conséquent, il mentionne de nombreuses condamnations pour des vols avec effraction et des vols avec violence.

Le 2 février 2022, le Tribunal d’Application des Peines avait décidé de libérer Joseph, condamné à trente mois de prison ferme pour des vols qualifiés en janvier 2019. Hélas, il a récidivé, un mois après la naissance de sa fille. Joseph est détenu jusqu’en 2029, il encourt deux ans de plus.

La prison, Joseph connaît. Quand il n’y séjourne pas, il rend visite à son papa, notoirement connu du tribunal. “Il a grandi sans papa, il a fait des efforts pour s’en sortir mais il a eu d’énormes difficultés et il a perdu pied, ainsi que toute la confiance que les intervenants judiciaires avaient placée en lui”, constate son avocat, Me Frédéric Guttadauria qui plaide une requalification de la tentative de vol chez le médecin en dégradations de bien immobilier. La deuxième tentative de vol, chez un autre Montois, n’est pas contestée.

Le ministère public regrette que Joseph refuse de donner l’identité de son complice. “L’un des deux portait des gants chirurgicaux, c’est bien la preuve qu’ils étaient venus pour voler”, réplique le procureur.

Jugement la semaine prochaine.