Quévy : des opérations “coup de poing” dans les dix villages de l’entité

Profiter de l’été et d’une météo (normalement) plus clémente pour effectuer des travaux de rénovation et d’entretien, c’est l’objectif poursuivi par le collège communal de Quévy, qui a décidé de donne un coup d’accélérateur à divers chantiers via des opérations “villages propres. ” Ce mercredi, les équipes mobilisées s’attellent ainsi à la fin du curage des avaloirs de Quévy-le-Grand et débuteront le curage de ceux d’Asquillies tandis que du côté de Bougnies, la priorité est donnée aux espaces verts et à la propreté publique avant le nettoyage du cimetière.