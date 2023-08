Vol et tentative de vol à Dour, Moïse Hechtermans écope de deux ans de prison ferme

Deux ans de prison en plus sur le casier judiciaire de Moïse Hechtermans. Déjà condamné pour des vols, entre 1999 et 2007, le Belgo-brésilien avait écopé, en novembre 2009, de la peine de réclusion criminelle à perpétuité devant la cour d’assises du Hainaut pour l’assassinat de son colocataire Rudy Bériot, commis à Tertre le 28 juin 2007. La Cour de cassation avait cassé l’arrêt et l’affaire avait été rejugée à Namur. Moises Hechtermans avait finalement été condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour un vol avec violence. Il a été acquitté pour la circonstance aggravante de meurtre.