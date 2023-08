La météo pluvieuse profite à SparkOh !, à Frameries : “Mieux vaut prévoir sa visite et réserver ses entrées en ligne !”

Il faut écrire que le parc d’activités scientifiques tire son épingle du jeu et enregistre une fréquentation record cet été. “C’est lié à la météo, c’est certain, mais aussi à notre programmation et au lancement de notre nouvelle exposition “1,2,3 on y va ? ”, dédiée aux enfants de trois à six ans, autour de laquelle nous communiquons beaucoup”, souligne Chris Viceroy, directrice. Un espace de 650 mètres carrés permet en effet au jeune public de se familiariser avec les chiffres, les formes, les mathématiques.

“Hier, nous avons accueilli 1 500 personnes. C’est vraiment beaucoup. Nous pouvons en réalité en accueillir bien plus mais seulement si l’on peut répartir tout ce beau monde sur l’ensemble du parc, et notamment la plaine de jeu et le jardin. La météo étant changeante, entre averses et éclaircie, ce mercredi, la plaine de jeux a été prise d’assaut dès que le soleil refaisait son apparition. Nous comptons informer le public de l’état de fréquentation du parc sur nos réseaux sociaux. ”

Anticiper sa visite

Objectif, éviter la cohue et permettre à chacun de vivre pleinement et confortablement son expérience. “C’est bien entendu très positif pour nous car notre fréquentation absolue est en hausse, comparativement à l’an dernier ou l’année précédente. Mais nous invitons les visiteurs à préparer leur visite en réservant leurs places en ligne. Nous faisons notre possible pour accueillir tout le monde mais nos ateliers sont déjà complets et malgré l’ajout de séance de cinéma, nous serons contraints de refuser du monde si l’on continue sur cette lancée.”

Ce qui devrait être le cas puisque même si l’on peut espérer une amélioration des conditions météo ces prochains jours, on restera loin de l’été caniculaire de l’an dernier. “On tient à insister sur le fait que soleil ou non, SparkOh ! reste l’endroit idéal pour passer une journée en extérieure, notamment parce qu’il est possible de rester chez nous la journée entière.” Le tout à prix démocratique puisque selon une étude comparative menée en avril dernier et reprenant les tarifs d’entrée proposés par les parcs d’attractions et lieux pour les familles en Belgique, SparkOh! reste financièrement plus accessible.

“On s’est basé sur une famille de deux adultes et deux enfants, en tenant compte du parking, la distance ou encore les frais liés aux repas. On atteint rapidement les 100-120 euros alors que pour une journée chez nous, il ne faudra débourser “que” 80 euros. Et qu’il est possible de prendre son propre pique-nique.” Un avantage non négligeable lorsque l’on sait que de plus en plus de ménages peinent à boucler les fins de mois et que les économies sont souvent prioritairement faites via les budgets loisirs.