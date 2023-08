Michaël, de Cuesmes, est poursuivi pour de multiples vols. Son avocat se demande ce qu’on va bien pouvoir faire de lui

Michaël est âgé de 31 ans. Il est en couple et il est papa d’un jeune enfant. Sa compagne et lui louent une maison à Cuesmes. Aucun des deux ne travaille, ils perçoivent des allocations de chômage. Michaël est sous mandat d’arrêt depuis le 19 avril 2023, et sous surveillance électronique depuis le 24 avril.