Devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel, elle a reconnu avoir réservé des voitures et des chambres d’hôtel en usant de l’identité et de la carte bancaire d’une autre femme. Toutefois, elle estime avoir été dupée par son petit ami de l’époque.

“Il m’a présenté à une femme, bien plus âgée que lui. Il a dit que c’était sa tante, qu’elle nous aiderait, et que j’étais sa cousine, alors qu’ils avaient une aventure tous les deux. Je ne savais pas que cette carte appartenait à cette femme. Je vous jure sur l’honneur que c’est la vérité”, dit-elle. Elle demande son acquittement, contestant l’intention frauduleuse.

Révocation de sursis

Aurore risque aussi une révocation d’un sursis probatoire, accordé dans un jugement d’octobre 2019 la condamnant à cinq mois de prison pour abstention coupable. La commission de probation a rendu un rapport indiquant qu’elle n’a jamais donné signe de vie et que, dès lors, le respect des conditions n’a pas pu être vérifié. La jeune femme vivait dans la rue et avait une adresse de référence au CPAS de Mons.

Le ministère public a demandé de confirmer les deux décisions prises par défaut. “Quand on bénéficie de ce genre de peine assortie d’un sursis, on doit se manifester et connaître le sort de son dossier. Elle ne s’est jamais manifestée auprès de la maison de justice. Quant aux premiers faits, elle a été formellement identifiée par un employé de Touring secours, qui se souvient qu’une femme enceinte l’a payé avec la carte bancaire de la victime”. Le substitut du procureur estime d’ailleurs que les deux oppositions sont non fondées, car faites hors délai.

Aurore, qui dit avoir une adresse à Marchienne-au-Pont et une autre à Carpentras, assure que sa sœur est prête à l’accueillir chez elle. La jeune femme souhaite quitter la prison et effectuer une peine de travail, même de 300 heures, le maximum légal. Elle s’est défendue sans l’aide d’un avocat.

Jugement dans une semaine.