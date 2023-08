Travaux sur la place de Boussu : des mesures prises pour maintenir le marché dominical

Les grandes manœuvres se poursuivent pour donner un coup de neuf à la place de Boussu. Depuis ce premier août et jusqu’au début du mois d’octobre prochain, le chantier est entré dans une nouvelle phase, nécessitant la fermeture partielle de la N51. Ces dispositions doivent permettre la réalisation des plateaux et arrêts de bus et l’entame du nouveau pavage dès le mois de septembre.