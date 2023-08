Julien, voleur connu à Dour et Saint-Ghislain, sollicite un sursis alors qu’il n’a donné aucune garantie à la justice jusqu’ici

Julien raconte qu’il a sombré, il y a sept ou huit ans, quand la mère de ses enfants l’a foutu dehors de chez elle. Julien a vécu dans la rue, puis il a rencontré sa dernière compagne, laquelle l’a accueilli chez elle, dans sa maison de cité à Saint-Ghislain.

Saint-Ghislain… Le couple en a fait tellement voir à ses voisins que le bourgmestre a pris une décision, l’expulsion du territoire communal. En plus, le loyer n’était pas payé.

Mercredi, Julien a comparu devant la cour d’appel, il a demandé une libération avec des conditions probatoires. Le ministère public s’y est opposé.

Connu depuis 2004

L’avocat général constate que le nom de Julien figure dans les archives judiciaires depuis 2004. Il avait été placé sous surveillance alors qu’il était mineur. Dès 2016, il est condamné pour une tentative d’extorsion, des vols et, le 18 novembre 2022, le tribunal prononce une peine de deux ans, assortie d’un sursis probatoire.

“Le tribunal lui fait confiance afin de le remettre sur le droit chemin. Malheureusement, un mois plus tard, il commettait de nouveaux faits”, s’insurge l’avocat général.

Le 28 décembre 2022, Julien interpelle des passants dans la Grand-Rue à Saint-Ghislain afin de leur réclamer quelques pièces. Excédé, un homme sort de chez lui et lui demande de partir. Julien le tabasse à coups de pied et de poing. La victime saigne abondamment.

Quelques heures plus tard, il est chargé de récupérer des bières dans une maison abandonnée de la cité des Cocars à Dour. Il brise une vitre, mais se trompe de maison.

Le 22 janvier 2023, un homme se présente à la police. Il raconte qu’il a surpris Julien et sa compagne dans sa maison. Il était en train de préparer des objets à emporter, alors qu’elle mangeait le fromage qui se trouvait dans le frigo. Cet homme n’a eu aucun mal à les identifier, puisqu’il les avait hébergés à Noël. Ils ont brisé une vitre pour entrer dans la maison.

Vol à la Maison de la paix

Le 6 mars 2023, le couple a besoin de vêtements. Il se rend à la Maison de la paix, un magasin de seconde main qui est fermé. Qu’importe, Julien force la porte et sa compagne et lui font leur marché. Ils prennent la fuite, emportant deux sacs de vêtements. Le magasin a été mis à sac. Interpellé par la police, le couple est placé sous mandat d’arrêt. Seul Julien est encore détenu.

Son avocat, Me Berger, plaide des conditions probatoires. “Il faut une coupure nette avec l’alcool et sa compagne”, dit-il. Julien soutient qu’il a rompu et qu’il ne boit plus. Enfin, il se plaint d’avoir été victime de cinq coups de couteau lors d’une agression près de la gare de Saint-Ghislain et demande un suivi psychologique.