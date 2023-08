La commune de Dour accueillera une épreuve de triathlon en septembre prochain

Depuis la reprise du sport dans ses compétences, le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, a souhaité œuvrer en la matière. Le mois de septembre sera d’ailleurs bien rempli à ce niveau-là puisque le retour des Mérites Sportifs est prévu tout comme le triathlon des carrières de Dour. “Depuis le début de cette année 2023, j’ai repris la compétence des sports et je souhaite voir émerger de nouvelles initiatives sur notre commune”, indique Carlo Di Antonio. “Nous avons pu faire avancer un certain nombre de projets d’infrastructures que je présenterai en septembre. Nous avons également négocié l’arrivée d’un certain nombre de nouvelles épreuves sportives dont un triathlon en septembre prochain qui s’annonce plutôt bien.”

C’est le Triathlon Club de Mons qui sera aux manettes de cette toute nouvelle épreuve sportive sur l’entité. Plusieurs catégories d’épreuves seront proposées pour l’occasion. Les participants pourront ainsi choisir de prendre part au triathlon 555 qui prévoit 500 mètres de nage, 50 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course. Le triathlon sprint proposera les mêmes distances sauf pour le vélo qui ne sera utilisé que sur 25 kilomètres. Enfin, des duathlons seront également proposés. Les participants auront alors le choix entre 5 kilomètres de course, 25 de vélo et à nouveau 5 kilomètres de course ou ils pourront également opter pour la même distance de course à pied mais 50 kilomètres de vélo. Des relais sont également prévus.

Les inscriptions sont d’ores et déjà lancées pour cette nouvelle épreuve sur la commune. Dans le même temps, ce sont les démarches pour la création d’un bassin d’apprentissage de la natation au quartier de Trichères qui sont toujours en cours. Le projet se concrétisant peu à peu, la commune de Dour est désormais à la recherche d’un emphytéote afin de construire et d’exploiter le bassin d’apprentissage de natation. Un bail de 50 ans est prévu.