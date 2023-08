Les parents prétendent que leur petit bébé malade les a sauvés de l’ivresse et de la délinquance à Frameries

Mercredi, le couple a comparu devant la cour d’appel. Jonathan et Roxane ne contestent plus les faits, mais sollicitent une réduction de peine, et même une mesure de faveur à laquelle s’oppose l’avocat général. Ce dernier est revenu sur les faits.

Les faits

Le 23 août 2021, le couple tatoué des pieds à la tête fait l’objet d’un contrôle de police. Les agents saisissent deux couteaux à lame jaillissante. Les deux armes sont confisquées. C’est un port d’armes prohibées.

Le 24 février 2022, le couple se rend dans un supermarché. Ils sont ivres mais ils ont encore soif. Roxane vole une bouteille de Martini et se fait pincer par les agents de sécurité. Jonathan intervient et ordonne à son American Staff d’attaquer les agents. C’est un vol avec violence, commis par deux personnes.

Le 17 avril 2022, la police est appelée chez le couple pour des faits de violence intrafamiliale. Les policiers saisissent une carabine non déclarée. C’est une infraction à la loi sur les armes.

Le 27 juillet 2022, la police est encore appelée chez eux. Un adolescent est blessé au thorax, il s’agit du fils de Roxane, mineur. Il s’est battu avec son beau-père, qu’il ne supporte pas. Jonathan lui a planté un coup de couteau entre le thorax et l’épaule. Après avoir évoqué la légitime défense, puis le coup involontaire, Jonathan passe aux aveux. “Mais ils sont arrivés chez moi à cinq et se sont jetés sur moi”, répond Jonathan, alors que les témoins prétendent que l’adolescent était seul.

Vingt-trois jours plus tard

“Monsieur a été condamné à une peine d’un an, le 1er février 2022 et, vingt-trois jours plus tard, il commet de nouveaux faits. Il s’assied sur les condamnations, généralement prononcées par défaut, et n’en a rien à cirer”, s’insurge l’avocat général. Il demande de confirmer la peine de 40 mois.

Concernant Roxane, le ministère public ne s’oppose pas à un sursis, même si elle a déjà été condamnée deux fois pour trafic de stupéfiants.

Le problème de ce couple est l’alcool, qu’ils consomment plus que de raison. Mais ils prétendent tous les deux qu’ils ne consomment plus depuis la naissance de leur fils, il y a quelques mois. Hélas, l’enfant a des soucis de santé et il nécessite de nombreux soins. “Notre quotidien, c’est la maison, le petit et les hôpitaux. Nous n’avons plus le temps de sortir”, explique Roxane.

Arrêté à l’audience

Jonathan dit avoir compris la leçon. C’est la première fois de sa vie qu’il se retrouve en prison. Selon leur avocat, ils étaient tellement occupés par leur enfant qu’ils ont oublié de se rendre au tribunal. “Ils y sont allés pour le prononcé du jugement et c’est là que Monsieur a été arrêté. Il a appris ce que c’était de vivre avec cinq autres détenus dans une cellule de quelques mètres carrés”.

Jonathan devra encore attendre une dizaine de jours pour être libéré ou non. Il espère retrouver son fils, lequel se trouvait dans la salle des pas perdus avec des proches. Tout le monde souhaite que ce petit bonhomme, âgé de quelques mois, retrouve la santé. Selon sa maman, une opération cardiaque est prévue bientôt…