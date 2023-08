Réaménagement du parc de La Bouverie : les résultats de l’enquête citoyenne seront présentés en octobre

”On entend présenter le projet de manière plus concrète aux citoyens”, confirme Arnaud Malou (PS), échevin des travaux, du cadre de vie et de la participation citoyenne. “Tous les citoyens de La Bouverie, qu’ils aient ou non participé à l’enquête, seront invités à participer à la réunion, destinée à présenter les résultats de celle-ci et à dévoiler le projet tel qu’imaginé par l’auteur de projet.” Un auteur de projet qui a été sensibilité à la nécessité de tenir compte de l’avis de la population, première bénéficiaire du réaménagement du parc.

”Le but n’étant pas de partir dans tous les sens et de proposer des aménagements financièrement impayables pour la commune, nous avions formulé une série de propositions auxquelles les répondants pouvaient ou non adhérer.” Aménagement d’un jardin partagé, d’un terrain de basket ou de football, d’une aire de fitness urbain, installation de tables de pique-nique et d’une aire de jeux pour les enfants, parc canin ou aménagement de zone de stationnement,… Les propositions étaient nombreuses.

De manière générale, les résultats correspondent aux pronostics de l’échevin. “Globalement, c’est une constante dans tous les projets : lorsqu’il s’agit de réaménager ou de construire un parc public, les citoyens souhaitent des espaces de rencontres et de quiétude. Des bancs, des tables, une aire de jeux pour les enfants, des sentiers de promenade. Le projet de La Bouverie ne fait pas exception, nous restons dans ce même ordre d’idées. En revanche, assez étonnement je dois dire, l’idée d’un parc canin ne s’impose pas comme une priorité absolue.”

Pour en savoir plus, il faudra cependant attendre la réunion au mois d’octobre. L’information sera notamment diffusée sur les canaux de communication officiels de la commune, notamment le magazine communal.