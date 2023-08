Mons, il y a un siècle : Fulgence Masson sous le feu des critiques après avoir fêté le Doudou avec deux ministres

Cette invitation n’est pas du goût du directeur de l’Avenir du Borinage, journal situé à gauche de l’échiquier politique. Le directeur du journal se lâche dans les colonnes de sa gazette, rappelant que trois ministres du gouvernement festoient à Mons alors que la grève des cheminots paralyse le pays, ce qui fait l’objet de vifs débats à la Chambre des Représentants entre les libéraux et la gauche. Il accuse même les deux ministres liégeois d’être venus à Mons en voitures ministérielles, au frais du contribuable !

Le ministre répond

Le ministre Masson lui répond dans la presse, dès le lendemain : “Effronté cynique que vous êtes ! Vous pouvez parler, vous, qui avez encouragé cette grève lamentable alors que vous criminelles excitations ne pouvaient point vous mettre en péril. Dans votre cabinet directorial, vous vous sentiez à l’abri des coups, des punitions, des poursuites, de la faim. Vous n’avez pas perdu une once de votre bonne graisse de toute la grève ! ”

Sa colère n’est pas descendue quelques jours plus tard. Il écrit encore à son adversaire : “Vous voulez convaincre vos lecteurs que mes amis et moi, nous avons commis une chose abominable, parce que nous nous sommes permis de déjeuner ensemble le jour de la kermesse. Mais pourquoi donc votre vertu vengeresse s’arrête-t-elle à mes amis et moi-même ? […] Vous avez voulu jeter la suspicion sur ma probité. Vous avez osé écrire, après avoir détaillé le menu de mon déjeuner, qu’entre la poire et le fromage, j’avais confié à mes amis que les bons crus que je leur offrais ne coutaient pas plus que les voyages en limousine ministérielle”.

60 ans de barreau

Fulgence Masson n’était pas un homme à se laisser faire. Le natif de Dour était Docteur en droit, diplômé de l’université de Liège, et il fréquenta aussi La Sorbonne et le Collège de France à Paris. Pendant plus de soixante ans, il exerça le métier d’avocat au barreau de Mons et fut élu bâtonnier à trois reprises. Fulgence Masson était de tous les grands procès.

Sa plume acerbe fit de lui aussi un brillant journaliste. Bien avant d’autres, il quitta le monde médiatique pour celui de la politique. Libéral, il fut élu conseiller communal de la Ville de Mons en octobre 1894, puis conseiller provincial. Dix ans plus tard, il fut élu député à la Chambre des représentants et son mandat fut renouvelé à chaque élection, jusqu’à sa démission en 1933.

Deux fois ministre

Durant la première guerre mondiale, Fulgence Masson fut déporté en Allemagne, comme prisonnier politique. Un mois après la fin des combats, il fut nommé ministre de la Défense (novembre 1918- février 1920), puis ministre de la Justice (décembre 1921-mai 1925).

Il est mort à Mons, le 24 janvier 1942, à l’âge de 87 ans. Il existe un boulevard Fulgence Masson à Mons, une place Fulgence Masson à Montignies-sur-Roc et des rues Fulgence Masson à Thulin et Dour. Son buste trône dans la salle des pas perdus du palais de justice.