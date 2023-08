Une nouvelle auto-école ouvre ses portes à Saint-Ghislain

Obtenir son permis de conduire signe bien souvent le début d’une nouvelle indépendance pour les candidats. Et si beaucoup se lancent dans l’aventure en comptant sur le savoir et la patience de leurs proches, nombreux sont ceux qui optent pour les cours théoriques et pratiques auprès d’une auto-école. Bonne nouvelle pour ceux-ci, puisqu’un nouvel établissement vient d’ouvrir ses portes à Saint-Ghislain, sur la place Albert-Élisabeth.